Аудитория эфирного радио в России возросла на 17 млн человек

Это стало возможным после проведения конкурсов Федеральной конкурсной комиссией по телерадиовещанию

Фото: Артем Дергунов

Аудитория эфирного радио в России увеличилась на 17 млн человек в 2025 году благодаря открытию новых частот и привлечению дополнительных вещателей. Об этом сообщила пресс-служба Роскомнадзора.

Это стало возможным после проведения конкурсов Федеральной конкурсной комиссией по телерадиовещанию (ФКК). Всего было выделено 84 частоты, заявки на которые подали 388 компаний, победили 79 организаций. Единовременные платежи победителей составили 193,3 млн рублей, пополнив федеральный бюджет.

Особое внимание ФКК уделяла регионам с низким уровнем развития инфраструктуры, включая новые территории, такие как Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Здесь была создана устойчивая сеть радиовещания путем выделения 37 частот. Дополнительно были утверждены обязательные общедоступные телеканалы («21-я кнопка») в Запорожской и Херсонской областях: «За!ТВ» и «Таврия».

Параллельно комиссия продолжала работу над развитием местного телевидения через выбор обязательных каналов («22-я кнопка»). За год были избраны муниципальные телеканалы в 11 населенных пунктах, расширив аудиторию этой услуги еще на 1,5 млн человек. Общий охват «22-й кнопки» достиг 71 млн человек.

Кроме того, в течение года рассмотрено 565 заявок на изменение лицензий, одобрение получили 520.



Ариана Ранцева