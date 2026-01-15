Госстройнадзор Татарстана назвал главные причины жалоб по итогам 2025 года

Основная масса заявлений связана с нарушениями в области соблюдения строительных норм и правил

За прошедший год в Инспекцию государственного строительного надзора Татарстана поступило 1 064 обращения, что на 144 случая больше, чем в 2024 году. Подавляющее большинство, 1048, составили письменные обращения, треть из них поступила через интернет-приемную инспекции.

Основная масса заявлений связана с нарушениями в области соблюдения строительных норм и правил — 277 случаев (26%). Второе место занимают претензии, касающиеся законности ведения строительства и реконструкции объектов недвижимости, — 104 обращения (почти 10%), третье — жалобы на работу застройщиков — 65 обращений (около 6%).

Руководство инспекции отрабатывает каждое заявление. Только за прошлый год начальниками подразделений проведено 16 личных приемов граждан, включая шесть встреч, организованных руководителем ведомства Вали Назмеевым. Каждый случай рассмотрен индивидуально, приняты меры по контролю исполнения решений.

