В Казани начнется строительство соборной мечети в честь 1000-летия принятия ислама Волжской Булгарией

Мэр Казани Ильсур Метшин сообщил на архитектурно-градостроительной конференции «Диалоги. Весенние встречи», что в ближайшее время начнется строительство соборной мечети.

Ильсур Метшин рассказал о поддержке со стороны раиса Татарстана Рустама Минниханова: «Спасибо раису нашей республики Рустаму Минниханову, который поддерживает нас во всех начинаниях, в том числе по сохранению исторического центра, по новым проектам». Мэр также сообщил, что уже обсудил детали строительства с архитекторами Александром Цимайло и Николаем Ляшенко.

Решение о строительстве соборной мечети в честь 1000-летия принятия ислама Волжской Булгарией также принимал Рустам Минниханов. Мечеть планировали построить на месте детского парка «Кырлай», но геодезические исследования показали высокий уровень грунтовых вод. В результате было решено возвести мечеть в Адмиралтейской слободе.

Проект мечети разработали московские архитекторы Александр Цимайло и Николай Ляшенко. По их задумке, главное здание будет в форме куба, в который интегрируют белый купол с молельным залом.

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Рената Валеева