Рафаэль Фаттахов возглавил компанию «Татагролизинг»
Ранее пост руководителя занимал Азат Зиганшин
Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Рафаэль Фаттахов назначен генеральным директором АО «Татагролизинг».
Ранее пост руководителя занимал Азат Зиганшин, который теперь исполняет обязанности министра экологии республики.
Рафаэль Фаттахов окончил Казанскую сельскохозяйственную академию в 2005 г., затем Российский университет кооперации в 2012 г. Начинал карьеру председателем потребительских обществ «Сельский хлеб» и «Высокогорское РПО», руководил ООО «Идель Техно». Был заместителем гендиректора «Татагролизинга» в 2011—2012 гг., руководителем отдела в ООО «Альфасервис» в 2019—2020 гг. До последнего назначения был замминистра сельского хозяйства Татарстана. Награжден званием «Почетный работник АПК России» в 2023 году.
Ранее нового министра экологии Татарстана представили коллективу ведомства.
