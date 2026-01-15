Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность Canadian Fund for Local Initiatives

Организация была создана в 1986 году и управляется Министерством иностранных дел и международной торговли Канады

Фото: Дарья Пинегина

Генеральная прокуратура Российской Федерации приняла решение признать деятельность финансовой структуры при правительстве Канады Canadian Fund for Local Initiatives нежелательной на территории страны.

Организация была создана в 1986 году и управляется Министерством иностранных дел и международной торговли Канады. Она финансирует проекты в более чем 120 государствах, продвигая интересы и приоритеты своего правительства, включая поддержку экстремистских движений, таких как ЛГБТ-сообщество.

Согласно решению Генпрокуратуры, фонд под видом реализации проектов занимается активной пропагандой, формирующей негативный образ России и направленной на разрыв контактов между местными властями зарубежных стран и российским руководством. Это решение подчеркивает позицию российского государства относительно вмешательства в свои внутренние дела иностранных структур, действующих вопреки интересам национальной безопасности и общественного порядка.

Ариана Ранцева