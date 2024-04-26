В Татарстане отремонтируют участок дороги Куркачи — Верхняя Ия

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» будет выполнен капитальный ремонт участка автомобильной дороги IV категории Куркачи — Верхняя Ия Высокогорского муниципального района. Об этом сообщили в Миндортрансе Татарстана.

Протяженность ремонтируемого участка составит 2500 м. Общий объем финансирования — 202 млн рублей из регионального бюджета.

На участке проведут ремонт существующего асфальтобетонного покрытия с устройством верхнего слоя из щебеночно-мастичного асфальтобетона, а также установят новые дорожные знаки со светоотражающей поверхностью.

Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги», реализуемому в 84 регионах страны, транспортная инфраструктура в России преображается: строятся новые современные магистрали, мосты и путепроводы, применяются современные технологии и материалы, внедряются интеллектуальные транспортные системы, повышается сохранность трасс.

Главная цель национального проекта — повышение качества жизни населения.

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Рената Валеева