В России могут полностью заблокировать WhatsApp* в 2026 году
Таким мнение поделился зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов
Зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов (ЛДПР) сообщил ТАСС о планируемой окончательной блокировке WhatsApp* в России в 2026 году.
По словам депутата, решение о блокировке мессенджера связано с тем, что он принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией. Свинцов подчеркнул обоснованность таких мер в предвыборный год.
Ранее, 13 августа, Роскомнадзор объявил о частичном ограничении звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp*. Депутат отметил, что значительная часть его окружения уже перешла на использование альтернативных мессенджеров — Telegram и отечественного сервиса Max.
Справка
* Принадлежит Meta Platforms Inc., признана экстремистской организацией и запрещена в России.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».