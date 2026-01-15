В России могут полностью заблокировать WhatsApp* в 2026 году

Таким мнение поделился зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов

Фото: Дмитрий Зайцев

Зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов (ЛДПР) сообщил ТАСС о планируемой окончательной блокировке WhatsApp* в России в 2026 году.

По словам депутата, решение о блокировке мессенджера связано с тем, что он принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией. Свинцов подчеркнул обоснованность таких мер в предвыборный год.

Ранее, 13 августа, Роскомнадзор объявил о частичном ограничении звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp*. Депутат отметил, что значительная часть его окружения уже перешла на использование альтернативных мессенджеров — Telegram и отечественного сервиса Max.



Наталья Жирнова