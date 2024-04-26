На берегу Мёши Лаишевского района Татарстана замечен медведь

Фото: Артем Гафаров

В Лаишевском районе Татарстана, недалеко от села Березовки, местные жители заметили медведя. В посте группы «Айданарыбалку» во «ВКонтакте» написано, что медведь «играл в прятки с грибниками».

Примерное местонахождение медведя. скриншот с сайта 2ГИС

Пока неясно, что делал дикий зверь в этой местности. Очевидцы рассказывают, что медведь не проявлял агрессии, все живы.

Оперативный комментарий от Комитета по биоресурсам Республики Татарстан «Реальному времени» получить не удалось.

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Рената Валеева