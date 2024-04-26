Цены на грунт: рост цен за куб в 2024 году и его причины

Фото: Максим Платонов

Цены на чернозем и другие виды грунта в Татарстане выросли. Стоимость доставки, в которую также включена стоимость чернозема, может варьироваться в районе 10–15 тысяч рублей за 25 тонн в зависимости от расстояния до пункта назначения.

По словам местного производителя, стоимость грунта и чернозема в этом году значительно увеличилась по сравнению с прошлым годом. Он объясняет это ростом цен на запчасти для автопарка, топливо и строительные материалы.

— В прошлом году грунт и чернозем стоили дешевле. Сейчас повысилась стоимость запчастей на машины, на топливо, также цены выросли и на строительные материалы. Подорожали все технические показатели, из-за чего и цены на грунт повысились, — сообщил местный производитель.

В прошлом году чернозем продавался по цене 400 рублей за тонну. В 2022 году стоимость выросла до 500 рублей, а к 2023 достигла 630 рублей. Цены на другие виды грунта также увеличились. Например, плодородная почва с песком стала стоить на 2% дороже, перегной — на 7%, а чернозем — на 9,4%.

— Мы рассчитываем цены не по качеству грунта, тут почти проблем нет, а по техническому обеспечению нашего грузового транспорта. В цену может входить и топливо, и стоимость возможной поломки, и запчастей. Если цены растут на эти товары, то цены, само собой, вырастут и на строительные материалы, и грунт в том числе, — сообщил производитель.

Грунт в основном везут из Лаишевского, Кайбицкого районов и из села Апастово. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Владельцам частных домов и загородных участков вблизи Казани перед покупкой грунта рекомендуется определить тип почвы. Растительные грунты имеют в своей структуре плодородный слой дерново-подзолистых составов и содержат торф, песок и различные удобрения. Плодородные грунты — это уникальный комплекс удобрений, минералов и витаминов, которые обеспечивают высокую урожайность сельскохозяйственных культур.

С начала 2023 года насчитывалось около 300 производителей и доставщиков чернозема. Сейчас же их число сократилось до 100. С 2022 года цена на чернозем выросла на 47%.



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Анастасия Фартыгина