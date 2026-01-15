Врач роддома в Новокузнецке не признал вину в гибели 9 младенцев
Об этом сообщил представитель следствия во время заседания суда после допроса подозреваемого. Для него запросили 2 месяца ареста
В ходе судебного заседания стало известно о позиции исполняющего обязанности заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных новокузнецкого роддома.
Как сообщает ТАСС, Алексей Эмих, который является фигурантом уголовного дела о смерти 9 младенцев, отказался признать свою вину. Об этом сообщил представитель следствия во время заседания суда после допроса подозреваемого.
Дело находится на стадии расследования, подробности обстоятельств гибели новорожденных и детали предъявленных обвинений пока не разглашаются. Следователь запросил для Эмиха арест на 2 месяца, сообщает ТАСС.
Ранее СК сообщил о задержании главврача и завотделением реанимации новокузнецкого роддома.
