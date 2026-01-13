На дорожные работы в Татарстане хотят направить более 145 млрд рублей — куда пойдут деньги
Сумма рассчитана на три года — на 2026-й приходится треть средств
В этом году на дорожные работы в Татарстане планируют направить 46,6 млрд рублей. Больше всего средств уйдет на работы на дорогах общего пользования. Уже запланирован ремонт трасс в трех татарстанских агломерациях, в том числе их центрах — Казани, Челнах и Нижнекамске. Подробнее о том, какие трассы и улицы обновят, — в материале «Реального времени».
С каждым годом затраты будут расти
В 2026—2028 годах траты на дорожные работы в Татарстане могут составить более 145 млрд рублей. Соответствующий проект постановления Кабмина республики проходит антикоррупционную экспертизу.
Общая сумма работ на дорогах общего пользования составит:
- на 2026 год — 46,6 млрд рублей;
- на 2027 год — 49,3 млрд рублей;
- на 2028 год — 49,5 млрд рублей.
В нее входят траты на программы комплексного развития Казанской, Набережночелнинской и Нижнекамской агломераций и ряд других программ, часть которых реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
В этом году на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений выделят 15,4 млрд рублей, улично-дорожной сети в опорных населенных пунктах — 8 млрд рублей. 1,5 млрд рублей уйдут на дороги, ведущие к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, почти 1,4 млрд рублей — на трассы регионального или межмуниципального значения, 300 млн направят на ремонт подъездных дорог к садоводческим и огородническим некоммерческим товариществам. Больше всего средств — почти 16 млрд рублей — потратят на дороги общего пользования.
|Вид работ на дорогах общего пользования
|2026
|2027
|2028
|Строительство и реконструкция
|2,8 млрд рублей
|10,5 млрд рублей
|7 млрд рублей
|Ремонт
|3,2 млрд рублей
|2,4 млрд рублей
|4,2 млрд рублей
|Содержание
|9,2 млрд рублей
|9,8 млрд рублей
|10,3 млрд рублей
|Прочие работы
|658,5 млн рублей
|500 млн рублей
|500 млн рублей
В Казани ремонт обойдется в 1 млрд рублей
На работы в Казанской агломерации власти готовы направить 2 млрд рублей. Половину этой суммы потратят на ремонт дорог непосредственно в столице.
Работы будут вести на:
- ул. Натана Рахлина в Советском районе;
- ул. Академика Завойского — от ул. Юлиуса Фучика до пр. Победы — в Советском районе;
- ул. Трудовой — от ул. Мамадышский Тракт до ул. Октябрьская — в ж/м Большие Клыки Советского района;
- ул. Октябрьская в ж/м Большие Клыки Советского района;
- тротуарах по ул. Мамадышский Тракт — от ул. Дорожной в ж/м Малые Клыки до пр. Победы;
- ул. Галимджана Баруди — от ул. Серова до ул. Батыршина — в Московском районе;
- ул. Гудованцева — от ул. Тэцевской до ул. Беломорской — в Московском районе.
- ул. Ленинградской — от ул. Айдарова до ул. Побежимова — в Авиастроительном районе;
- ул. Максимова, от ул. Челюскина до ул. Ленинградской — в Авиастроительном районе;
- ул. Минской — от ул. Юлиуса Фучика до ул. Ноксинский Спуск — в Советском районе;
- ул. Маршрутной в Кировском районе;
- ул. Хусаина Мавлютова — от ул. Танковой до ул. Гарифьянова — в Приволжском районе;
- ул. Можайского в Кировском районе;
- ул. Александра Пархоменко в Кировском районе.
За пределами города отремонтируют трассы Каменка — Дубъязы — Большая Атня — Шуман — Олуяз (Высокогорский район), Нижние Вязовые — станция Албаба — Большие Ширданы (Зеленодольский район), Столбище — Атабаево — Карадули (Лаишевский район), Казань — Оренбург — Бима (Лаишевский район), Казань — Шемордан — Аркатово (Пестречинский район).
Челны получат втрое больше Нижнекамска
Набережночелнинской агломерации в этом году достанется 1,3 млрд рублей. Там проведут капремонт дорог Князево — Казиле — Старое Абдулово — Торнаташ и Набережные Челны — Водозабор — пос. Новый — Калмаш — Кузкеево. Также ремонт ждет трассу Набережные Челны — Заинск — Альметьевск и пр. Мусы Джалиля в Челнах.
На ремонт дорог в Нижнекамской агломерации направят 480 млн рублей. Работы будут вести в самом Нижнекамске на ул. 30 лет Победы, от ул. Студенческой до проспекта Мира, ул. Ахтубинской и ул. Чулман, от ул. Сююмбике до ул. Чишмале.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».