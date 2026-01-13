На дорожные работы в Татарстане хотят направить более 145 млрд рублей — куда пойдут деньги

Сумма рассчитана на три года — на 2026-й приходится треть средств

Фото: Максим Платонов

В этом году на дорожные работы в Татарстане планируют направить 46,6 млрд рублей. Больше всего средств уйдет на работы на дорогах общего пользования. Уже запланирован ремонт трасс в трех татарстанских агломерациях, в том числе их центрах — Казани, Челнах и Нижнекамске. Подробнее о том, какие трассы и улицы обновят, — в материале «Реального времени».

С каждым годом затраты будут расти

В 2026—2028 годах траты на дорожные работы в Татарстане могут составить более 145 млрд рублей. Соответствующий проект постановления Кабмина республики проходит антикоррупционную экспертизу.

Общая сумма работ на дорогах общего пользования составит:

на 2026 год — 46,6 млрд рублей;

на 2027 год — 49,3 млрд рублей;

на 2028 год — 49,5 млрд рублей.

В нее входят траты на программы комплексного развития Казанской, Набережночелнинской и Нижнекамской агломераций и ряд других программ, часть которых реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В этом году на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений выделят 15,4 млрд рублей, улично-дорожной сети в опорных населенных пунктах — 8 млрд рублей. 1,5 млрд рублей уйдут на дороги, ведущие к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, почти 1,4 млрд рублей — на трассы регионального или межмуниципального значения, 300 млн направят на ремонт подъездных дорог к садоводческим и огородническим некоммерческим товариществам. Больше всего средств — почти 16 млрд рублей — потратят на дороги общего пользования.

Вид работ на дорогах общего пользования 2026 2027 2028 Строительство и реконструкция 2,8 млрд рублей 10,5 млрд рублей 7 млрд рублей Ремонт 3,2 млрд рублей 2,4 млрд рублей 4,2 млрд рублей Содержание 9,2 млрд рублей 9,8 млрд рублей 10,3 млрд рублей Прочие работы 658,5 млн рублей 500 млн рублей 500 млн рублей





В Казани ремонт обойдется в 1 млрд рублей

На работы в Казанской агломерации власти готовы направить 2 млрд рублей. Половину этой суммы потратят на ремонт дорог непосредственно в столице.

Работы будут вести на:

ул. Натана Рахлина в Советском районе;

ул. Академика Завойского — от ул. Юлиуса Фучика до пр. Победы — в Советском районе;

ул. Трудовой — от ул. Мамадышский Тракт до ул. Октябрьская — в ж/м Большие Клыки Советского района;

ул. Октябрьская в ж/м Большие Клыки Советского района;

тротуарах по ул. Мамадышский Тракт — от ул. Дорожной в ж/м Малые Клыки до пр. Победы;

ул. Галимджана Баруди — от ул. Серова до ул. Батыршина — в Московском районе;

ул. Гудованцева — от ул. Тэцевской до ул. Беломорской — в Московском районе.

ул. Ленинградской — от ул. Айдарова до ул. Побежимова — в Авиастроительном районе;

ул. Максимова, от ул. Челюскина до ул. Ленинградской — в Авиастроительном районе;

ул. Минской — от ул. Юлиуса Фучика до ул. Ноксинский Спуск — в Советском районе;

ул. Маршрутной в Кировском районе;

ул. Хусаина Мавлютова — от ул. Танковой до ул. Гарифьянова — в Приволжском районе;

ул. Можайского в Кировском районе;

ул. Александра Пархоменко в Кировском районе.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

За пределами города отремонтируют трассы Каменка — Дубъязы — Большая Атня — Шуман — Олуяз (Высокогорский район), Нижние Вязовые — станция Албаба — Большие Ширданы (Зеленодольский район), Столбище — Атабаево — Карадули (Лаишевский район), Казань — Оренбург — Бима (Лаишевский район), Казань — Шемордан — Аркатово (Пестречинский район).



Челны получат втрое больше Нижнекамска

Набережночелнинской агломерации в этом году достанется 1,3 млрд рублей. Там проведут капремонт дорог Князево — Казиле — Старое Абдулово — Торнаташ и Набережные Челны — Водозабор — пос. Новый — Калмаш — Кузкеево. Также ремонт ждет трассу Набережные Челны — Заинск — Альметьевск и пр. Мусы Джалиля в Челнах.

На ремонт дорог в Нижнекамской агломерации направят 480 млн рублей. Работы будут вести в самом Нижнекамске на ул. 30 лет Победы, от ул. Студенческой до проспекта Мира, ул. Ахтубинской и ул. Чулман, от ул. Сююмбике до ул. Чишмале.



Реальное время / realnoevremya.ru