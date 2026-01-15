В Казани ночью приступят к очистке муниципальных парковок от снега
Очистка начнется в 21:00 и продлится всю ночь до 06:00
Власти столицы Татарстана объявили о проведении уборки снега с муниципальных парковок. Она пройдет в ночь с 15 на 16 января. Об этом сообщает мэрия Казани.
Первым этапом станет уборка платной парковки №208 и участка улицы Шамиля Усманова — от Энергетиков до Декабристов. Продлится с 21:00 до 23:00.
Последующие этапы охватывают территории улиц Дзержинского, Чернышевского, Толстого, Коротченко, Сары Садыковой, Галиасгара Камала, Петербургской, Гаяза Исхаки и Зинина. Продлится с 21:00 до 6:00.
Ранее «Реальное время» писало, что в Татарстане установятся экстремальные холода вплоть до понедельника.
