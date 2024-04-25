Заключительный концерт фестиваля «Созвездие — Йолдызлык»: фоторепортаж «Реального времени»

В Казани состоялся заключительный гала-концерт ежегодного открытого республиканского телевизионного молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие — Йолдызлык». Мероприятие прошло в КРК «Пирамида».
На сцене выступили дети, ставшие лучшими из лучших по итогам отборочных туров. Они показали свои таланты в исполнении песен и танцев.
Фестиваль «Созвездие — Йолдызлык» — это настоящий праздник для детей и молодежи Татарстана, наполненный музыкой, танцами и весельем. Для участников это возможность проявить свои творческие способности, а для зрителей — насладиться искусством и поддержать юные таланты.
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