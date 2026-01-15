В Татарстане в 2025 году выделили 38,8 млрд рублей на поддержку семей с детьми

Из них 13,7 млрд рублей выделили из бюджета региона, а 25,1 млрд рублей поступило из Соцфонда России

Фото: Артем Дергунов

Общий объем поддержки семей с детьми от Татарстана в 2025 году составляет 38,8 млрд рублей, из которых 13,7 млрд рублей выделили из бюджета региона, а 25,1 млрд рублей поступило из Соцфонда России. Об этом сообщила на итоговой коллегии Министерства труда, занятости и соцзащиты республики глава ведомства Эльмира Зарипова.



Из них единое пособие на детей до 17 лет получили 220 тыс. детей, подарочные комплекты детских принадлежностей получили 2,2 тыс. детей, компенсацию родительской платы за детский сад выплатили 108 тыс. семьям, выплаты на лекарства в размере 10 тысяч рублей получили 5,3 тыс. человек.

Луиза Игнатьева / realnoevremya.ru

Ранее Эльмира Зарипова также сообщила, что Татарстан занял третье место по низкому уровню бедности населения в рейтинге регионов России, а в республике расширили меры поддержки многодетных семей и семей с детьми-инвалидами.

Наталья Жирнова