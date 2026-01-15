ТАСС: девять человек пострадали после происшествия в здании МВД Сыктывкара
В результате возгорания сотрудники спецслужб локализовали пожар на площади более 300 квадратных метров
В здании центра профессиональной подготовки МВД РФ по Коми произошел инцидент. Об этом сообщает ТАСС.
По данным информагентства, в здании произошло возгорание. Его потушили сотрудники республиканского МЧС. Отмечается, что удалось локализовать горение на площади 340 квадратых метров.
В сообщении регионального МЧС отмечается, что всего пострадали девять человек, из которых восемь — госпитализированы.
