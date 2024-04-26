Две женщины и ребенок потерялись в лесу у Альметьевска при сборе весенних дикоросов

Вечером 23 апреля в лесу у города Альметьевска две женщины и семилетняя девочка заблудились в темноте во время сбора весенних дикорастущих растений. На помощь пришли сотрудники МЧС России. Об этом пишет ГУ МЧС России по РТ.



Спасатели сориентировали заблудившихся на звук с помощью сигнальной громкоговорящей установки аварийно-спасательной машины. Затем они вышли к пострадавшим и сопроводили их до личного автомобиля.

Семилетнюю девочку пришлось нести на руках, а 75-летнюю женщину и ее 43-летнюю дочь — сопровождать. Медицинская помощь не потребовалась.

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Рената Валеева