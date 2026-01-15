Над двумя соседними с Татарстаном регионами сбили пять БПЛА

Три дрона уничтожили над Башкирией, еще два — над Самарской областью

Над двумя соседними с Татарстаном регионами сбили пять БПЛА в период с 8:00 до 12:00 по мск. Об этом сообщили в Минобороны.

Три дрона уничтожили над Башкирией, еще два — над Самарской областью.

Помимо этого, Минобороны отчиталось об уничтожении украинских дронов над Ростовской, Белгородской областями: там перехватили два и один БПЛА соответственно.

Напомним, что режим «Беспилотной опасности» в Татарстане вводили 5 дней назад — 10 января.

Наталья Жирнова