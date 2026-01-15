Метшин осмотрел дома на улице Хади Такташа, у которых начали обновлять фасады

По имеющимся данным, реставрация обойдется в полмиллиарда рублей, а фасады будут выполнены в светлых тонах с золотистыми акцентами

В центре Казани началась реконструкция фасадов шести многоквартирных домов на улице Хади Такташа. Работы проинспектировал мэр города Ильсур Метшин, сообщает администрация города.

В программу ремонта включены дома №95, 97, 99, 101, 103 и 10, где проживают 705 человек. Здания 1965—1969 годов постройки нуждаются в капитальном обновлении. На данный момент выполнено 16% работ, их завершение планируется к началу лета. Напомним, что, по последней информации, на работы выделено полмиллиарда рублей.

Дизайн-проект учитывает архитектуру нового театра: фасады будут выполнены в светлых тонах с золотистыми акцентами. Особое внимание уделено оформлению балконов и кондиционеров. Первые этажи получат отделку клинкерным кирпичом и современные витражи. Фасады дополнит архитектурная подсветка.

— Крайне важно, чтобы все виды работ были заранее согласованы с жителями домов. Наша цель — не просто улучшить внешний вид зданий, но и добиться, чтобы жители остались довольны результатом, — отметил Ильсур Метшин.

Наталья Жирнова