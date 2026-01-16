ВЭБ.РФ и Банк ДОМ.РФ замахнулись на сукук

ВЭБ.РФ и Банк ДОМ.РФ включились в эксперимент по партнерским финансам, а Сбер хантит специалистов из Ак Барс Банка

На подписании меморандума о совместной разработке стандартов ВЭБ.РФ и AAOIFI . Фото: Динар Фатыхов

Государственные финансовые институты — ВЭБ.РФ и Банк ДОМ.РФ вошли в эксперимент по партнерскому финансированию. Обе структуры включились в реестр ЦБ, после того как федеральные власти приняли решение продлить эксперимент до 2028 года. ВЭБ.РФ сообщил о намерении выпускать исламские облигации, а Банк ДОМ.РФ настроен развивать исламские продукты в В2В-секторе. При этом у обоих банков есть препятствия: проекты стандартов сукук (исламских облигаций) пока не получили одобрения регулятора, а розничные исламские продукты обременительны из-за налоговых ограничений. Тем не менее спрос на специалистов по шариату активизировался: глава центра исламских финансов Ак Барс Банка Марат Садриев перешел на работу в Сбербанк.

ВЭБ.РФ и Банк ДОМ.РФ распробуют исламский банкинг

Авторитетные государственные институты, нацеленные на развитие инфраструктуры страны, Банк ДОМ.РФ и ВЭБ.РФ (участвует в реализации национальных проектов) получили одобрение ЦБ и вошли в реестр участников эксперимента по партнерским финансам. Информация об этом опубликована на портале Центробанка.

Интересно, что обе структуры вступили в эксперимент на втором этапе, когда федеральные власти продлили его действие до 2028 года. Так, Банк ДОМ.РФ был зарегистрирован в реестре летом, а ВЭБ.РФ — в конце декабря 2025 года.

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

Госдума одобрила законопроект о продлении эксперимента еще на три года в июле 2025-го. Стартовал он 1 сентября 2023 года в четырех регионах России: Татарстане, Башкортостане, Чечне и Дагестане. Республиканские власти просили сделать его бессрочным, но ЦБ намерен сохранять временные рамки до принятия единых российских стандартов исламских продуктов, пояснял ранее глава Комитета по финансовым рынкам Госдумы Анатолий Аксаков. Тем не менее крупные инфраструктурные банки собираются в этом году самостоятельно обкатать новые исламские продукты.

Так, ВЭБ.РФ настроен размещать облигационные займы по правилам, приближенным к стандартам AAOIFI (то есть сукук). В этом году банк планирует выпустить исламские облигации. Правда, объемы и условия размещения пока не раскрывают. «В целях реализации мероприятий Стратегии развития группы на период до 2030 г. ВЭБ.РФ прорабатывает возможность использования различных новых инструментов привлечения средств для финансирования проектов, в том числе на принципах партнерского финансирования, — говорится в сообщении пресс-службы банка. — ВЭБ.РФ как институт развития проектного финансирования планирует в текущем году предложить участникам рынка новый ликвидный инструмент для финансирования проектной деятельности — партнерские облигации. Финансовые условия планируемого размещения будут определены непосредственно перед выходом на рынок».

К началу 2026 года реестр ЦБ пополнился шестью новыми игроками. В реестр вошел Московский кредитный банк, а также фонды и финансовые организации из четырех регионов-участников эксперимента. Из Чечни включили НКО «Гарантийный фонд Чеченской Республики», а из Дагестана — ООО «Масраф». В результате количество участников эксперимента выросло до 34 организаций.

Правда, объемы сделок партнерского финансирования в официальном поле остаются скромными. По оценке Российской ассоциации экспертов по исламским финансам, они составляют около 6 млрд рублей. При этом в теневом секторе обращаются сделки примерно на 25 млрд рублей. Причина в том, что Банк России не торопится впускать в эксперимент другие регионы страны с мусульманским населением, считает ряд экспертов.

Войти в долю по канонам шариата

Госбанки обязаны будут соблюдать правила шариата при выдаче займов по специальным программам. Это выражается в запрете на взимание ссудного процента — рибы. Ведь для мусульман получение прибыли от процентов по займам недопустимо (харам). Банкам придется разрабатывать и выводить на рынок специальные исламские продукты, где запрещено устанавливать фиксированные процентные ставки.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Но тогда на чем они смогут зарабатывать? Взамен госбанки смогут входить в долю «разрешенного» бизнеса (кроме торговли табаком, алкоголем, оружием). Собственно, шариатские банки повсеместно практикуют долевое участие в проектах, которые финансируют. Для этого они выпускают облигационные займы (сукук), которые закрепляют право собственности на активы.

По этой модели собираются развивать проекты ВЭБ.РФ и Банк ДОМ.РФ, утверждают собеседники «Реального времени». Оба банка — активные игроки на долговом рынке страны. По словам источников, федеральные структуры настроены выпускать облигационные займы по российским аналогам AAOIFI, рассчитывая привлечь арабский капитал.

Почему сукук на стопе?

Правда, запуск исламских облигаций тормозится из-за отсутствия утвержденных стандартов размещения. Регулятор недавно вернул на доработку проект российского аналога сукук по международным стандартам AAOIFI, подготовленный рабочей группой при Комитете Госдумы по финансовому рынку. Он прошел экспертизу в Банке России, но нашлись замечания.

— Они носят скорее технический характер. В январе-феврале доработаем, и, на наш взгляд, стандарт может работать, — обещал глава комитета Госдумы Анатолий Аксаков в декабре на заседании круглого стола с участием попечителя AAOIFI шейха Ибрагима бин Халифы Аль-Халифы в Казани.

В Банке ДОМ.РФ отметили заинтересованность в создании собственных продуктов для В2В-сектора. Но для этого нужно избавиться от двойного налогообложения.

— В августе 2025 года Банк ДОМ.РФ вошел в эксперимент по внедрению партнерского финансирования в РФ. В настоящее время мы разрабатываем линейку продуктов и участвуем в формировании стандартов партнерского финансирования, — рассказали в пресс-службе банка.

Там считают, что в исламском банкинге скрыт большой потенциал, но необходима «качественная проработка стандартов сделок партнерского финансирования и снятие некоторых налоговых ограничений, которые сейчас делают некоторые банковские продукты партнерского финансирования менее конкурентоспособными по сравнению с продуктами традиционных банков».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Разработчик исламских продуктов АББ перешел в Сбербанк

В ожидании всплеска активности коммерческие банки усиливают рекрутинг специалистов в области исламских финансов. Недавно глава центра исламских финансов Ак Барс Банка Марат Садриев покинул свой пост и перешел в Сбербанк. Об этом он сам рассказал журналистам во время презентации центра AAOIFI в Казани.

— Марат Садриев с 1 декабря 2025 года назначен управляющим директором Центра партнерского финансирования и специальных проектов Сбербанка. Он будет отвечать за развитие продуктов исламского банкинга. У Марата Садриева большой опыт управления реализацией проектов исламского банкинга. Ранее он долгое время работал в Ак Барс Банке, а также руководил в кредитной организации центром исламского банкинга. Марат Садриев в том числе проходил программу «Исламское финансирование» в СберУниверситете.

Уверены, что профессионализм и лидерские качества Марата позволят успешно реализовывать проекты исламского банкинга в Сбербанке, мы рады видеть в нашей команде надежного партнера, способного решать амбициозные задачи, — прокомментировали нашему изданию его назначение в Сбере.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При этом глава офиса исламских финансов СБ Искандер Хакимов продолжает работать на своей позиции.

К моменту ухода Садриева из АББ здесь внедрили 15—18 исламских банковских продуктов. Считается, что большую часть разработал сам Садриев.

Объем сделок партнерского финансирования Сбербанка к концу года составил $26 млн, сообщили представители банка во время презентации.

Ингушетия хочет войти в эксперимент через Татарстан

В поиске сильных экспертов по исламскому банкингу находится старейший исламский фонд «Тасним» из Ингушетии. Республика не попала в эксперимент по партнерскому финансированию, поэтому фонд собирается открыть дочернюю компанию в Казани, рассказал «Реальному времени» основатель и гендиректор фонда Хасан Мистоев.

Галия Гарифуллина / realnoevremya.ru

— В течение двух лет мы добровольно анкетируемся в ЦБ, отсылаем отчетность. Есть примерное понимание по масштабу рынка исламских финансов в Ингушетии. Надеюсь, что республику все-таки включат в эксперимент, но мы выбрали другой путь войти в реестр ЦБ. Хотим создать дочернюю компанию в Казани, чтобы иметь возможность проводить сделки по партнерскому финансированию через Татарстан, — рассказал он.

В целом спрос на квалифицированных специалистов в области исламского банкинга, особенно имеющих сертификат AAOIFI, высок. По словам Хасана Мистоева, в их республике работает лишь один эксперт, который оценивает халяльность услуги.

Чтобы водку не добавляли в халяльные продукты

Глава Российского исламского института Рафик Мухаметшин связывает спрос на эти кадры с намечающейся тенденцией сближения банковских продуктов со стандартами AAOIFI.



Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Сейчас исламские финансовые продукты продают Сбербанк, Т-банк, «Зенит» и Ак Барс Банк. Для их успешного продвижения необходимы квалифицированные специалисты для внутреннего аудита банковских продуктов. Им необходимо ежеквартально проверять их на соответствие нормам шариата, исключая любые «нехаляльные примеси». Это все равно, что если бы в халяльные продукты начали добавлять водку. Аудит гарантирует, что банк не сотрудничает с нехаляльными компаниями и предлагает только дозволенные продукты, — отметил он в разговоре с «Реальным временем».

Помимо внутреннего аудита, исламский банкинг предъявляет строгие требования к внешнему аудиту. Это означает привлечение независимых экспертов. «Поэтому специалисты в области исламских финансов сегодня крайне востребованы, а банки усиливают рекрутинг», — заключил спикер.