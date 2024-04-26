Глава двух районов Казани назначен директором «Казэнерго»

Глава Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани Фанис Нурмухаметов стал директором крупнейшей теплоснабжающей организации города — «Казэнерго». Об этом сообщила мэрия в своем Telegram-канале.

До назначения на новую должность Нурмухаметов возглавлял администрацию двух крупных районов Казани. Теперь его сменил Ильдар Шакиров, ранее занимавший должность заместителя главы.

На посту директора «Казэнерго» Фанис Нурмухаметов сменил Рустама Габдулхакова, который в свою очередь возглавил казанское МУП «Водоканал». Рустам Габдулхаков стал преемником Андрея Егорова, руководившего предприятием с 2009 года. Егоров, в свою очередь, возглавил комитет Госсовета Республики Татарстан по жилищной политике и инфраструктурному развитию.

Напомним, что новый директор теплоснабжающей компании имеет большой опыт работы в муниципальной сфере. С 2008 года он занимал различные должности в муниципальных предприятиях, а с сентября 2012 года по апрель 2021 года был директором МБУК «Казанский зооботсад». В мае 2021 года Фанис Нурмухаметов начал работу в администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Артем Гафаров