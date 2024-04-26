Уважение к наследию в «Диалогах»: в Казани обсудили будущее промзон

Как превратить депрессивную «заброшку» в модный лофт, отель или даже спа-центр

Фото: Сейтумерова Анна

Сегодня в Казани открылась VII архитектурно-градостроительная конференция «Диалоги», посвященная настоящему и будущему промышленных территорий в городе. Встреча проходит в новом бизнес-центре «Теплоприбор», который стал наглядным примером успешной реновации бывшего заводского здания. Архитекторы, застройщики, планировщики и другие эксперты в формате лекций и дискуссий обсудили главные вызовы градостроительства — например, как вписать бывшие производства в современный мир, сохранив исторический облик и вдохнув в них новую жизнь.



Новая жизнь «Теплоприбора»



Стартом конференции стало открытие самого бизнес-центра «Теплоприбор» — обновленного здания заводоуправления одноименного казанского предприятия. В ходе церемонии учредитель «ДОФ» Вячеслав Пимурзин рассказал, как ему пришла идея преобразовать эту промышленную территорию:

— Два года назад, проезжая мимо этого здания, захотелось его оживить, потому что ранее здесь на протяжении десятков лет работало более тысячи человек. Для того чтобы вдохнуть сюда новую жизнь, мы очень много работали. Большое спасибо партнерам и нашей команде, которые помогли воплотить идею. Сегодня мы видим новое здание «Теплоприбора».

Стартом конференции стало открытие самого бизнес-центра «Теплоприбор» — обновленного здания заводоуправления одноименного казанского предприятия. Сейтумерова Анна / realnoevremya.ru

По словам бизнесмена, для него реновация и редевелопмент стали не просто модными словами — за ними кроется большой кропотливый труд. Поэтому хозяева здания рады принять участников архитектурного форума «Диалоги», главной темой которого стало настоящее и будущее промышленных территорий в городе. Позднее, презентуя проект гостям, Вячеслав Пимурзин подчеркнул, насколько важным было создать не просто офисное пространство, но и максимально комфортную среду для жизни и работы. Скоро в БЦ откроются молельные комнаты, комнаты матери и ребенка, общая переговорная для деловых встреч, зона отдыха или ментального восстановления, где будет много зелени, а также элементы арома- и звукотерапии:

— Мы хотим, чтобы сотрудники и клиенты бизнес-центра смогли восстановиться здесь буквально за 10—15 минут. В этом же здании, на цокольном этаже, мы воспроизвели производственное помещение, поскольку мощности позволяют. Это будут не шумные производства, а небольшие мастерские. Наша задача была — создать жилое пространство, чтобы можно было комфортно работать. Потому что офис — это второй дом, где мы проводим большое количество времени.

Наша задача была — создать жилое пространство, чтобы можно было комфортно работать. Потому что офис — это второй дом. Сейтумерова Анна / realnoevremya.ru

«Начали не с планировок, а с анализа ДНК здания»

В свою очередь архитектор Ангелина Бородкина рассказала, как на старте проекта инвестор тестировал ее на предмет «эстетической совместимости». Оказалось, у заказчика и исполнителя во многом общие взгляды на то, как относиться к наследию прошлых эпох, сохраняя и актуализируя самое лучшее. «Мы стояли под красивым панно, и он рассказывал, как находился в процессе сделки по зданию и как хочет всю эту красоту сохранить. Потом ходили по коридорам, и Вячеслав Валерьевич спрашивал: «А как вам эти панели гипсовые? А вот потолки вы бы оставили?»

Бизнес-центр был открыт на площадях бывшего инженерно-конструкторского корпуса завода «Теплоприбор», основанного в 1952 году. Это был новый район города, специально построенный под это производство с огромным количеством корпусов. В 1961 году открылось конструкторское бюро с экспериментальными лабораториями. Самым знаковым руководителем предприятия был Владимир Константинович Кулагин, в честь которого и улицу назвали. При нем даже в 90-е годы предприятие оставалось на плаву и было едва ли не единственным, кто вовремя платил зарплату своим рабочим. У завода был свой строительный проект, он возводил жилые дома, дарил городу храмы, участвовал в реконструкции объектов культурного наследия. После ухода Кулагина спустя 20 лет предприятие переживало тяжелые времена и было вынуждено продать четвертый и частично третий этажи. К тому моменту, когда в 2022 году у объекта появился новый инвестор, здание было в запустении.

«Мы стояли под красивым панно, и он рассказывал, как находился в процессе сделки по зданию». Сейтумерова Анна / realnoevremya.ru

— Начали мы не с планировок, а с анализа ДНК этого здания. Даже сделали на плане для офиса продаж кабинеты, которые назвали «кабинетами с архитектурными особенностями». В них уникальная отделка, перегородки из стеклоблоков. Также мы частично сохранили мебель. Не уверена, что она была сделана для этого завода, но я таких образцов никогда не встречала. Мы хотим интегрировать ее в столовой, — рассказала архитектор.

Смешная история вышла у реставраторов на третий месяц работ, когда в старом грузовом лифте неожиданно обнаружили два гигантских портрета Карла Маркса под 2 метра высотой, выполненных маслом на холсте. Сегодня они также украшают столовую.

«Мы на родине сериала «Слово пацана»

— Очень важно, что мы «Диалоги» проводим в здании, в котором когда-то располагалось конструкторское бюро и где шли производственные процессы. Мы хотели обратить на это внимание. Если бы вы не занялись проектом, мы бы здесь не собрались, это здание не заиграло бы по-новому. В ближайшем будущем это станет точкой притяжения для жителей прилегающих районов, — приветствовала авторов проекта и участников форума главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина.

В перспективе здесь вырастет новый жилой район, поблизости находится Департамент питания, в котором много рабочих мест. Все вместе это даст хороший финансовый эффект для развития этой территории, убеждена она.

«Очень важно, что мы «Диалоги» проводим в здании, в котором когда-то располагалось конструкторское бюро», отметила Ильсияр Тухватуллина. Сейтумерова Анна / realnoevremya.ru

По ее словам, тему развития промышленных пространств в городе обсуждают не первый год, но не так активно, как хотелось бы. На промзоны в Казани приходится примерно 14% всей территории, и часть этих площадок не в лучшем состоянии, над ними надо работать, заметила главный архитектор города. При этом совершенно не обязательно, что понадобятся большие инвестиции. В качестве примера привела опыт Москвы, где открыли доступ на территорию прежде закрытых бывших производств:

— Сейчас и в Казани многие площадки в городе за заборами, денег пока нет, инвесторов нет. Что можно сделать? Москва просто убрала ограждения, и люди потихоньку начали ходить через эти территории. Там никаких функций, ничего. Но, проходя мимо, инвесторы стали замечать первые этажи, производственные площадки, а они обычно впечатляет. Инвесторы начали заходить, и территории стали оживать. Потом город пришел с благоустройством, инвесторы подключились, и все, история зажила. Вот сделав только один шаг — убрав заборы с мертвых территорий, где нет производства, мы активно включим их в жизнь города.

Мэр Казани Ильсур Метшин, выступая на пленарной дискуссии, вспомнил эпизод из 1990-х: «Мы находимся на родине сериала «Слово пацана». Помню: купил первую машину и надо было ехать в Мирный. Бензин был в дефиците, и чтобы с площади Вахитова проехать крюк, мне бензина не хватало. А здесь проехать вдоль трамвайной линии — это было... Даже не знаю, с чем сравнить степень опасности, потому что, если сюда заезжала чужая машина, в лучшем случае тебя без нее оставляли. Я к чему в этот экскурс ушел. Сегодня как житель, как мэр я сижу совершенно в другой Казани».

«Сегодня как житель, как мэр я сижу совершенно в другой Казани», — подчеркнул Ильсур Метшин. Сейтумерова Анна / realnoevremya.ru

Поддержав идею московского опыта, градоначальник призвал казанских архитекторов действовать смелее в вопросах реновации промзон и не просто копировать, а привносить свою изюминку, местный колорит и айдентику, неповторимый стиль:

— Я уверен, что у нас получится. Еще раз хочу сказать, насколько это огромное удовольствие видеть реализованный шикарный проект. Хотя объект совсем недавно висел в объявлениях никому не нужный, и мы мимо ездили и даже не думали, что можно сделать так смело и хорошо, главное — полезно для всех, и для бизнеса, и для жителей, — подчеркнул он.

Кроме того, мэр сообщил гостям форума новость о том, что с мая Институт развития города переименуют в Институт развития города Казани. Он отметил, что у татарстанской столицы стало традицией браться за сложные проекты: «У нас нет сомнений, что мы, используя лучший мировой опыт, будем первыми в России по реновации такой большой промышленной площадки, как Речной порт».

Руководитель, основатель, старший партнер архитектурного бюро «Студия 44» Никита Явейн ответил на вопрос модератора о том, как привлечь инвесторов, чтобы развивать, казалось бы, «неинтересные площадки». По его словам, «инвестор живет чувствами» и важно, чтобы он свой проект «полюбил». Также спикер привел несколько примеров преобразования промышленных зон в жилой дом, спа-центр, гостиницу или ресторан. «Среду разрушать нельзя: новая архитектура чуть-чуть утрирует старую», — считает он.

Никита Явейн ответил на вопрос модератора о том, как привлечь инвесторов, чтобы развивать, казалось бы, «неинтересные площадки». Сейтумерова Анна / realnoevremya.ru

Основатель и руководитель АБ «Рождественка» Наринэ Тютчева рассказала об опыте реконструкции промышленных территорий в Москве: «Сохранять и бережно работать с объектом оказалось дешевле, чем сносить и строить заново». По ее словам, один из ключевых факторов развития промышленных территорий — синергия государственного и частного капиталов. При этом выводить за черту города все предприятия нельзя, надо сохранять экологические и креативные производства.

Соучредитель Агентства стратегического развития «ЦЕНТР» Сергей Георгиевский рассказал об исследовании с целью выработки стратегии наиболее грамотной интеграции производственных территорий в ткань города. Эксперты соединили архитектуру, градостроительство, экономику и наследие. Также он рассказал о ключевых трендах в развитии территорий: «Ранее всю промышленную зону просто зачищали для нового строительства, но это зачастую дороже, чем реконструировать промышленную зону — города в городе! И почти каждый объект может стать повышением капитала инвестора, а не наоборот», — заключил эксперт.

Сохранять и бережно работать с объектом оказалось дешевле, чем сносить и строить заново, считают эксперты. Сейтумерова Анна / realnoevremya.ru