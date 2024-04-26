Банк России выпускает памятную серебряную монету «10-летие ЕАЭС»

Сегодня, 26 апреля 2024 года, Банк России выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля «10-летие Евразийского экономического союза». Монета изготовлена из серебра 925 пробы, имеет форму круга диаметром 39 мм и массу драгоценного металла в чистоте 31,1 грамма.

На лицевой стороне монеты изображен Государственный герб Российской Федерации, а также имеются надписи «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», «БАНК РОССИИ», номинал монеты «3 РУБЛЯ», дата «2024 г.», обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне монеты изображена надпись «ЕАЭС», выполненная в цвете поверх матовой рельефной площадки. Вверху расположены эмблема ЕАЭС и полукругом орнаменты государств — участников ЕАЭС и государств — наблюдателей ЕАЭС: Кубы и Узбекистана. Внизу расположены надписи «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ» и «10 ЛЕТ».

— Монета изготовлена качеством «пруф». Тираж монеты — 3,0 тыс. штук. Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений, — сообщил Банк России

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Артем Гафаров