Новые американские санкции затронули Иран и международные компании

По данным OFAC, ограничительные меры коснулись 11 персон и 13 организаций, зарегистрированных в разных странах мира

Министерство финансов Соединенных Штатов Америки расширило санкционный список против Ирана, включив туда дополнительно 11 физических лиц и 13 юридических компаний. Об этом говорится в официальном заявлении Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), сообщает RT.

Среди новых фигурантов списка оказались фирмы, официально зарегистрированные в таких государствах, как Объединенные Арабские Эмираты, Иран, Сингапур и Великобритания.

Ранее «Реальное время» писало, что США перебрасывают авианосную группу на Ближний Восток из‑за обострения с Ираном.



Ариана Ранцева