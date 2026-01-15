Новости общества

15.01.2026
Новые американские санкции затронули Иран и международные компании

20:57, 15.01.2026

По данным OFAC, ограничительные меры коснулись 11 персон и 13 организаций, зарегистрированных в разных странах мира

Фото: взято с сайта whitehouse.gov

Министерство финансов Соединенных Штатов Америки расширило санкционный список против Ирана, включив туда дополнительно 11 физических лиц и 13 юридических компаний. Об этом говорится в официальном заявлении Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), сообщает RT.

Среди новых фигурантов списка оказались фирмы, официально зарегистрированные в таких государствах, как Объединенные Арабские Эмираты, Иран, Сингапур и Великобритания.

Ранее «Реальное время» писало, что США перебрасывают авианосную группу на Ближний Восток из‑за обострения с Ираном.

Ариана Ранцева

