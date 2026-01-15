В прицеле — активы на 200 млн: Суяргулов подал иск к экс-судье Арбитража Татарстана

Главным ответчиком станет судья с 14-летним стажем Адель Минапов, который ушел в отставку в 2025 году

Фото: Динар Фатыхов

Очередной целью кампании по обращению активов в доход государства в Татарстане стал 48-летний судья в отставке Адель Минапов. Как стало известно «Реальному времени», прокурор республики Альберт Суяргулов подписал первый в 2026 году и первый в истории республики антикоррупционный иск в отношении служителя Фемиды.

В графе ответчиков по этому иску пока числится лишь сам Адель Раимович Минапов. Однако, по данным источников «Реального времени», тот же статус могут получить родственники судьи в отставке. Потому что претензии глава надзорного ведомства республики предъявляет по ряду объектов недвижимости и автомобилей, которые зарегистрированы на бывшего служителя Фемиды и членов семьи.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Параметры иска пока не оглашают. Однако один из близких к судейскому сообществу источников отмечает — в ходе процедуры контроля за доходами и расходами вскрылись претензии по имуществу на сумму более 100 млн рублей, приобретенному в период работы Минапова судьей Арбитража РТ, а в последующем она выросла до 200 млн.

Адель Минапов родился в апреле 1977 года в Казани, окончил юрфак Казанского университета в 1999-м, а спустя 12 лет был назначен судьей Арбитражного суда Татарстана по указу президента страны. Работал в первом административном составе, занимался рассмотрением споров, возникающих из административных и иных публичных правоотношений.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В отставку ушел в апреле 2025-го по собственному желанию.

В 2015-м награжден медалью Совета судей РФ «150 лет судебной реформы в России», в 2020-м по распоряжению главы республики награждался благодарственным письмом за плодотворный труд, заслуги в укреплении законности, защите прав и законных интересов организаций и граждан.

Заметим, исковые претензии прокуратуры к Минапову существенны сами по себе. Заявление за подписью главы надзорного ведомства РТ вчера поступило в районный суд Казани, а сегодня утром его передали на рассмотрение судье. Дата первого заседания по делу пока не назначена.

В прокуратуре воздержались от комментариев по этой истории.

P.S.: Соответчицами по иску на 200 млн рублей стали еще трое — жена экс-судьи, его теща и сестра последней.

Ирина Плотникова