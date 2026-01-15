В Новой Москве обнаружили тело бывшего замглавы Минтруда России — ТАСС

По предварительной информации, причиной смерти Алексея Скляра стало самоубийство

Трагическое происшествие произошло в частном доме в поселении Филимонковское Новой Москвы. По информации ТАСС от оперативных служб, утром в четверг было обнаружено тело бывшего заместителя главы Министерства труда Алексея Скляра.

По предварительной информации, причиной смерти стало самоубийство. На месте происшествия работают правоохранительные органы, проводится проверка всех обстоятельств произошедшего.

Алексей Скляр занимал пост замглавы Минтруда в 2018—2022 годах. До этого работал в краснодарском управлении Федерального казначейства (2002—2013) и Счетной палате (2013—2018).



Наталья Жирнова