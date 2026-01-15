Новости общества

13:28 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Новой Москве обнаружили тело бывшего замглавы Минтруда России — ТАСС

12:33, 15.01.2026

По предварительной информации, причиной смерти Алексея Скляра стало самоубийство

В Новой Москве обнаружили тело бывшего замглавы Минтруда России — ТАСС
Фото: Отдел КУ ЦЗН Чувашской Республики Минтруда Чувашии по городу Канаш

Трагическое происшествие произошло в частном доме в поселении Филимонковское Новой Москвы. По информации ТАСС от оперативных служб, утром в четверг было обнаружено тело бывшего заместителя главы Министерства труда Алексея Скляра.

По предварительной информации, причиной смерти стало самоубийство. На месте происшествия работают правоохранительные органы, проводится проверка всех обстоятельств произошедшего.

Алексей Скляр занимал пост замглавы Минтруда в 2018—2022 годах. До этого работал в краснодарском управлении Федерального казначейства (2002—2013) и Счетной палате (2013—2018).

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоВластьПроисшествия

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем