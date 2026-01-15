В Татарстане растет число многоквартирных домов с чатами в MAX — уже зарегистрировано 15 тыс.

Владельцем всех чатов выступает Жилищная инспекция Татарстана

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане продолжается внедрение системы домовых чатов в MAX. На сегодняшний день почти 15 тысяч многоквартирных домов подключены к данной платформе, сообщает Жилинспекция Татарстана.

Всего в Татарстане насчитывается около 18,2 тыс. многоквартирных домов, обслуживанием которых занимаются 1351 управляющая организация.

Система управления домовыми чатами выстроена следующим образом: владельцем всех чатов выступает Жилищная инспекция Татарстана. Администраторами назначены представители УК, а также председатели товариществ и кооперативов. Напомним, что ранее Владимир Путин подписал закон о подтверждении возраста через приложение MAX.

Наталья Жирнова