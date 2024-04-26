Кировский и его будущее: 7 точек роста некогда депрессивного района

Рассматриваем Кировский район Казани как потенциальное место для жизни: что меняется здесь при ревитализации и кто выступает визионером развития этой территории?

Фото: Реальное время

Кировский район Казани принято считать спорной территорией. С одной стороны, его центральная часть находится в 10 минутах езды от кремля, а отдаленные районы — в настоящих природных оазисах. Его окружает водная гладь Волги и Казанки, тихо сияет с Зилантовой горы Свято-Успенский монастырь, в нескольких минутах езды — огромный лесопарк с возрожденными Лебяжьими озерами. Чем не желанное место для жизни? А вот чем: много лет он воспринимался как рабочий район с огромными пятнами старой частной застройки, без красивой архитектуры и активной социальной жизни. Однако знающие люди утверждают: совсем скоро он станет новым сердцем города. «Реальное время» рассказывает, как возвращается жизнь к древним памятникам, что становится драйверами нового развития и почему стоит рассматривать переезд в эту часть города.

Как в Кировский район возвращается жизнь



Если вы много лет не были в Кировском районе, то вас наверняка сегодня здесь многое удивит. Благодаря усилиям городских властей, о былой «грязнушке» здесь уже почти ничего не напоминает.

«Проводится большая созидательная работа, которая преобразовывает Кировский район. Сейчас это не какой-то забытый родственник, а полноценный член семьи с большим потенциалом развития. Это развитие мы видим и ощущаем каждый день», — отметил мэр Казани Ильсур Метшин на одном из недавних аппаратных совещаний.

Строительство Большого Казанского кольца дало старт преображению территории, и с тех пор скорость изменений в этой части города впечатляет. Радуют взгляд отремонтированные дома и дворы, новые кофейни и рестораны. Рядом с «Садом рыбака», приобретшим после масштабного благоустройства какой-то питерский лоск, — современная библиотека с витражным остеклением. Рядом с яхт-клубом — общедоступная набережная ЖК Richmond, подаренная городу застройщиком комплекса — СМУ-88. А расположенный немного на отшибе поселок Юдино к своему столетию получил в подарок комплексную модернизацию: здесь отремонтировали дороги и дома, реконструировали ДК железнодорожников, открыли современные спортивные объекты.

Новый ЖК Atlantis Deluxe на берегу Казанки от того же СМУ-88, благодаря своей уникальной архитектурной подсветке, и вовсе стал туристической достопримечательностью и местом паломничества не только казанских блогеров.

ЖК Atlantis Deluxe, полюбившийся блогерам. Артем Гафаров / realnoevremya.ru

Кстати сказать, вето на новое строительство было снято благодаря казанскому «Водоканалу», который построил и ввел в эксплуатацию канализационно-насосную станцию «Заречная», — до этого коммунальная инфраструктура правого берега Казанки не выдержала бы такого количества новых объектов.

Активно продолжается и дорожное строительство: уже сданы два участка четырехполосной автодороги-дублера Горьковского шоссе общей длиной 6,2 километра, запланировано строительство следующего участка — проектно-сметная документация отрезка дороги от Храма всех религий до трассы М-7 уже прошла государственную экспертизу, осталось только дождаться финансирования.

Полномочный представитель Российской гильдии управляющих и девелоперов в Татарстане Елена Стрюкова комментирует нашему изданию:

— На мой взгляд, Кировский район обладает большим потенциалом. Транспортная доступность, близость к центру, длинная береговая линия вдоль реки Волги и вид, открывающийся на историческую часть города, — хорошие для этого предпосылки. Развитие района будет способствовать децентрализации. Важно, чтобы жилая застройка сопровождалась созданием рабочих мест, общественных пространств и связей с другими районами города. Тогда новые комплексы смогут органично вписаться в существующий городской каркас.



Кировский район обладает большим потенциалом, считает Елена Стрюкова. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Какие знаковые объекты Кировского района обещают стать точками роста?



Возрождающаяся Адмиралтейка



— Адмиралтейская слобода — это Казань в миниатюре, — рассказывала на одной из своих экскурсий историк, соучредитель института городских исследований «Тамга» Энже Дусаева. — У города есть своя логика, душа, независимо от того, кто управляет им, кто в нем живет. Город повторяет в определенных событиях свою матрицу, культурные коды.

Адмиралтейская слобода, выросшая на месте заложенной Петром I в 1718 году верфи, — одно из знаковых мест Казани, которое давно ждет своего возрождения. Мастер-планы территории уже представлены именитыми архитекторами, реабилитация старого русла Казанки завершена, предприятия постепенно перебазируют отсюда свои промплощадки. Рядом с прудом появятся новые общественные пространства.

Рядом с прудом появятся новые общественные пространства. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Место настолько важное, что, похоже, власти тут действуют по принципу: семь раз отмерь, один раз построй. А поскольку качество архитектуры в городе с каждым годом растет — недалек час, когда это место станет настоящей жемчужиной.

Горьковское шоссе

Близится к завершению долгожданная реконструкция Горьковского шоссе, которое было построено в далеком 1970-м и к сегодняшнему дню абсолютно не соответствует современным требованиям к пропускной способности. Работы проходят в два этапа и охватывают 11,5 километра пути. Дорога расширяется до шести полос, проект предусматривает строительство трех подземных и пяти надземных пешеходных переходов. Шоссе «обогатится» тремя подземными разворотными петлями, новым тоннелем и путепроводом, а к Лебяжьим озерам, в Залесный, Юдино и в «Салават купере» протянутся даже велодорожки. Впервые в Татарстане появится трехуровневая разворотная петля. Пропускная способность шоссе по завершении всех работ должна будет увеличиться почти вдвое — до 11 тысяч автомобилей в час.

Строительство нового тоннеля на Горьковском шоссе идет полным ходом. Елизавета Пуншева / realnoevremya.ru

ЖК «Крыловка Парк»

Из строящихся сейчас жилых комплексов в Кировском районе ярко выделяется ЖК «Крыловка Парк», который СМУ-88 возводит в районе Ягодной слободы: современная архитектура, переменная этажность, огромный двухуровневый двор с подогреваемыми скамейками. Сдача комплекса запланирована уже в следующем году. Интересно, что дома ЖК станут первыми на улице Большой Крыловке. Из окон открывается вид на Казанский кремль и на другие исторические памятники. В непосредственной близости строится детский сад, а школ и поликлиник в этом районе хватает, перегрузка им не грозит.

— Мы строим «Крыловку» на первой линии и в таком месте, что она хорошо просматривается из разных точек города: и с вылетных магистралей, и даже из центра. Поэтому мы ставили перед архитектором задачу, чтобы она одинаково гармонично вписывалась в городской пейзаж, откуда бы на нее ни смотрели, — рассказывает генеральный директор группы компаний «СМУ-88» Наиль Галеев. — Отсюда и такое объемно-пространственное решение: переменная этажность и расстановка домов относительно друг друга.

— Мы ставили перед архитектором задачу, чтобы «Крыловка» одинаково гармонично вписывалась в городской пейзаж, откуда бы на нее ни смотрели, — рассказал Наиль Галеев. Максим Платонов / realnoevremya.ru

ЖК «Крыловка Парк»* строится в исторической части Кировского района — в Ягодной слободе, где когда-то было татарское село Ягодное, которое в начале XIX века вошло в черту Казани. Архитектор проекта — член союза архитекторов России, директор бюро Made Group Дмитрий Максимов — рассказал, что вдохновлялся историей местности, поэтому в отделке фасада — натуральные материалы в виде кирпича разных цветов и фактуры. Так, колотый грубый кирпич терракотового цвета и белый «мятый» чередуются с гладким графитовым. «Это отсылает и к общему контуру близкого волжского берега, и символизирует ценности семейной жизни: красный — молодость и активность, белый — свобода и надежда, черный — устойчивость и стабильность», — описывает архитектор.

Подобные подходы к проектированию ЖК уже успели высоко оценить эксперты — два года подряд «Крыловка» выигрывала смотр-конкурс архитектурно-строительного форума «Казаныш» в двух номинациях: «За качественное объемно-пространственное решение» и «Лучшее благоустройство территорий».

1 / 11 предоставлено СМУ-88

предоставлено СМУ-88

предоставлено СМУ-88

предоставлено СМУ-88

предоставлено СМУ-88

предоставлено СМУ-88

предоставлено СМУ-88



предоставлено СМУ-88

предоставлено СМУ-88

предоставлено СМУ-88

Как сообщили в СМУ-88, строительство идет с опережением графика: уже смонтированы инженерные коммуникации для водопровода, канализации и отопления, готова двухуровневая подземная парковка, сейчас идут работы по установке сантехники, вентиляционных систем, электрике и устройству кровли.

Не «Крыловкой Парком» единым прирастает жилая недвижимость в Кировском районе. Марсель Низамутдинов, руководитель отдела продаж АН «ФЛЭТ», комментирует нашему изданию:

— На сегодняшний день Кировский район приобретает новую историю развития. Активно развивается Адмиралтейская слобода. Крупные девелоперы строят свои жилые комплексы на этой территории. Открываются школы и детские сады. А еще посмотрите на то, что здесь кругом вода. В Казани ведь все идет либо к воде, либо от воды. С рекой у нас связаны и прогулочные набережные, и видовые квартиры. Посмотрите на карту той же самой Адмиралтейской слободы или района ЖК «Крыловка Парк»: тут везде вода. В шаговой доступности можно организовать красивейшие бульвары и прогулочные зоны!

Заходят сюда не только татарстанские девелоперы, но и федералы. Так, минувшим летом федеральный девелопер Glorax выкупил 25 гектаров в Серебряном бору (или, как его еще называют, Экорайоне) рядом с Аракчино. Город рассчитывает, что на этом месте появятся 200 тысяч «квадратов» жилья, 130 тысяч из них собираются построить к 2027 году.

Соборная мечеть

Одна из главных общественно значимых точек в Адмиралтейской слободе появится, когда будет возведена Соборная мечеть. Как предполагается, она вырастет на Песчаном мысу, на месте поселения Бишбалта, известного еще со времен Казанского ханства.

— Долгое время мусульманский смысл слободы был стерт. Но татары, мусульмане воспринимают его как место памяти. Здесь были не только две мечети, но кладбище Бишбалта, часть которого находится под водой. В Казани не так много упоминаний о ханстве. Мы живем в городе, который спроектирован в конце XVIII века, по плану Кафтырева — Квасова, а потом Петонди. Сетка улиц, по которой мы ходим, — это логика рационально-просветительского города, а эта территория могла бы восприниматься как отголосок Казанского ханства, — размышляла Энже Дусаева еще в 2020 году, когда планов разместить здесь Соборную мечеть еще не было.

Одна из главных общественно значимых точек в Адмиралтейской слободе появится, когда будет возведена Соборная мечеть. скриншот проекта Соборной мечети

Мечеть собираются строить по проекту московских архитекторов Александра Цимайло и Николая Ляшенко. И она неизбежно станет еще одним объектом притяжения и привлечет не только верующих, но и множество туристов. Многие эксперты считают, что ее строительство станет драйвером инфраструктурного развития этой территории, своеобразным «дефибриллятором», с помощью которого место оживет.



Фабрика Алафузова

Адмиралтейская слобода издавна, с XVIII века, была промышленной территорией. Здесь работала бочарная и паркетная фабрика Локке, заводы А.Н. Свешникова (чугунолитейный, машиностроительный, кузнечно-котельный и механический), Журавлевская мельница, табачная фабрика купчихи Эккерт.

Самый знаменитый исторический производственный объект здесь — или, вернее, комплекс объектов — принадлежал купцу и промышленнику Ивану Алафузову. После 1917 года немалая часть из большого наследия Алафузова была утеряна, но общий комплекс алафузовских зданий, промышленный кластер XIX века, дошел до наших дней. Фабрика Алафузова с девяностых годов использовалась под арт-пространство, но состояние исторических памятников оставляло желать лучшего.

Состояние фабрики Алафузова оставляло желать лучшего. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Буквально полтора месяца назад в Казани презентовали уже принятый проект реконструкции фабрики. Предполагается, что она трансформируется в огромное общественное пространство, дополненное жилым кластером. Проект разрабатывает московское архбюро Nowadays Office, они обещают, что здесь появятся апартаменты и офисы, лофты и детский центр, гильдия креативных индустрий и малоэтажная жилая застройка — своеобразный город в городе.

Возрождение храмов из тюрем

Советская власть обходилась с церквями и монастырями, не особенно церемонясь. И по сей день Макарьевская церковь в Адмиралтейской слободе используется… под СИЗО. Ее еще в 1936 году отобрали у верующих. Счастье хотя бы в том, что два здания храма — одноэтажное постройки 1712 года и трехэтажное 1916-го — не стали сносить, как поступили с десятками других церквей. Их просто стали использовать для содержания заключенных.

Еще в 1936 году Макарьевскую церковь отобрали у верующих, и по сей день она используется как СИЗО. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Сейчас Казань ждет строительства нового СИЗО на 1 000 человек в Авиастроительном районе, после чего Макарьевская церковь будет передана РПЦ, и 300-летняя история храма продолжится после почти векового осквернения. Ожидается, что это произойдет в 2026 году, совсем скоро.

Подростковые центры

Новую жизнь в Адмиралтейской слободе получит пожарное депо завода обозных деталей, которое было построено в 1934—1935 годах. Эта колоритная башня будет отреставрирована, отремонтирована, и не так давно было анонсировано, что в ней разместится детский центр авиамоделирования.

Завершается капремонт молодежного центра «Вертолет» (здание построено в 1948 году, и раньше здесь был дом культуры Казанского вертолетного завода). Спортивные, музыкальные, танцевальные и медиаобъединения, театр, тренажерный зал, арт-студия, кружки по программированию и киберспорту — все это планируется к открытию. Центр смогут посещать более 2 тысяч подростков в месяц, а секции на постоянной основе — около тысячи ребят. Семьи, которые будут селиться поблизости, полностью избавляются от проблемы дефицита дополнительных занятий для ребенка. Центр «Вертолет» откроется уже в 2024-м.



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