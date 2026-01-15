Татарстан вошел в топ-5 регионов по цифровой грамотности среди учащихся

Заместитель министра цифрового развития Татарстана Булат Габдрахманов подчеркнул важность цифровой грамотности

Фото: Динар Фатыхов

Татарстан закрепил позиции в пятерке лидеров страны по активности участия в образовательных проектах «Урок цифры» и «Цифровой ликбез».

В 2025 году татарстанские школьники поставили новый рекорд — более 152 тысяч онлайн-просмотров уроков, что на 28% превышает прошлогодние показатели.

Заместитель министра цифрового развития Татарстана Булат Габдрахманов подчеркнул важность цифровой грамотности, отметив, что сегодня это не просто модный тренд, а необходимое умение для защиты детей от киберугроз и успешного освоения ими современных технологий.

Минцифры Татарстана совместно с крупными ИТ-компаниями провело 15 очных занятий по всему региону, в которых приняли участие около 1 200 учеников. Они получили практические знания от представителей крупных компаний и самого Булата Габдрахманова.

Программа включала изучение актуальных тем: от искусственного интеллекта и квантовых вычислений до вопросов кибербезопасности. Детям рассказывали, как распознать фейковые аккаунты, защитить себя от мошенничества и определить дипфейки.

По словам Булата Габдрахманова, успех проекта демонстрирует высокий уровень интереса татарстанских школьников к технологиям.

Ранее «Реальное время» писало, что Минцифры готовит налоговые льготы для государственных IT-компаний.

Ариана Ранцева