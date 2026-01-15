Комитет ОКН показал ход реставрации здания старого аэропорта Казани

Внешне здание вернется к своей исторической форме

Фото: предоставлено пресс-службой Комитета РТ по охране ОКН

Здание, построенное в 1954 году по адресу улица Патриса Лумумбы, дом №47а, проходит масштабную реставрацию. Сейчас проводятся восстановительные работы, направленные на сохранение исторического облика здания, рассказали в Комитете РТ по охране объектов культурного наследия.

В ходе реставрации были проведены работы по восстановлению интерьеров: воссоздаются оригинальные лепные элементы, отремонтирована штукатурка стен и потолков, заменен декоративный материал колонн на искусственно имитирующий натуральный камень. Инженерные системы также подверглись модернизации для соответствия современным требованиям эксплуатации.

предоставлено пресс-службой Комитета РТ по охране ОКН

Внешне здание вернется к своей исторической форме: на фасаде снова появится оригинальный гранитный цоколь, завершится восстановление элементов декора, откроются первоначально заложенные архитектурные проемы с новыми деревянными окнами, а металлические конструкции бельведера пройдут полную реставрацию. Фасад окрасят в исторический колорит, а вокруг здания благоустроят территорию.



Ариана Ранцева