Экологи в Татарстане выявили 200 нарушений природоохранного законодательства в ходе авиаоблетов

В рамках санитарно-экологического двухмесячника, который стартовал в Татарстане 1 апреля, экологи провели авиаобследование нескольких районов республики. С воздуха были осмотрены Набережные Челны, а также территории Рыбно-Слободского, Мамадышского, Елабужского, Менделеевского, Тукаевского и Нижнекамского районов. Облет совершил начальник управления Государственной инспекции экологического надзора Адель Алимов.



По результатам двух авиаоблетов было выявлено около 200 нарушений. Традиционно это факты несанкционированного размещения и захоронения отходов. В этот период также под особым контролем находится водоохранная зона.

С начала двухмесячника природоохранными ведомствами и надзорными органами выявлено 1,5 тыс. нарушений.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Рената Валеева