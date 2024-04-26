«Франт» сдружился с Eurospar, а X5 воюет в «Савиново»

Торгово-развлекательный центр «Франт» сменил управляющую компанию, подняв ставки в два раза

Фото: Роман Хасаев

«Сейчас многие объекты недвижимости переходят из рук в руки. С одной стороны, инвесторы ищут что-то купить не задорого, а собственники, наоборот, думают — продавать или оставить. Так описывают эксперты сегодняшние настроения девелоперов. После массового ухода зарубежных брендов из России торговые центры Казани пытаются преодолеть «болевой» синдром. Бенефициар ТЦ «Франт» Булат Нагаев в апреле ликвидировал давнюю управляющую компанию ЗАО УК «Франт», предварительно подняв в два раза арендные ставки. Владельцы ТЦ «Кольцо» наняли московского брокера — компанию «Магазин Магазинов», для проведения реконструкции, а компания X5 не может продать свои площади в «Савиново», оставаясь заложником конфликта с Алмазом Сулеймановым.

«Франт» отходит от управления

ТРЦ «Франт» перешел под управление новой управляющей компании, подтвердили «Реальному времени» в торговом центре. Ее предшественник ЗАО УК «Франт», под чьим управлением торговый центр находился свыше 10 лет, ликвидируется.

«Уведомляем о том, что единственным акционером ЗАО УК «Франт» принято решение № б/н от 08.04.2024 года о ликвидации ЗАО УК «Франт». Ликвидатором УК «Франт» назначен Розумов Ленар Аликович», говорится в официальном сообщении компании. Требования кредиторов могут быть заявлены в течение 2 месяцев с момента опубликования сообщения в журнале «Вестник государственной регистрации». Причина ликвидации неизвестна, сам Ленар Розумов отказался от общения, запрос «Реального времени» остался без ответа (десятидневный срок).

Сменщик УК «Франт» получил эксклюзивные права на управление коммерческими площадями ТЦ, уточнили в управляющей компании. «Сейчас торговым центром «Франт» управляет новая УК, а эту (ЗАО УК «Франт») ликвидируют. У новой УК договоры нового образца с собственником», — рассказал представитель упраздняемой УК, отказавшись назвать новое юридическое лицо. По его словам, ротация произошла по воле самого владельца ТЦ, «Вообще, новая УК теперь не будет заниматься арендой. Ее задача — выставлять счета за коммунальные услуги собственникам и арендаторам и получать от них своевременную плату. У нас каждый собственник не заключает договора с МУП «Водоканал», «Татэнерго». Приходят счета на УК, и она перевыставляет их [пользователям] на основе показаний приборов учета», — рассуждал представитель компании в разговоре с «Реальным временем». Он уверяет, что смена УК пройдет незаметно, условия аренды для постоянных игроков не изменятся.

Смена УК пройдет незаметно, условия аренды для постоянных игроков не изменятся. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Нижегородский бизнесмен Альберт Гусев: «Ни в управлении, ни в капитале — нигде и никак»

Одновременно с этим бенефициар ТЦ «Франт» Булат Нагаев осуществил загадочную комбинацию. Подконтрольная ему структура АО «Азино-сервис-2», через которую он владел зданием, с апреля находится в процесс реорганизации, следует из данных «СПАРК-Интерфакс». «АО ««Азино-сервис-2» в лице генерального директора Сараева Вадима Геннадьевича уведомляет о том, что принято решение о реорганизации АО «Азино-сервис-2» в форме выделения ООО «Азино»», — говорится в официальном сообщении компании. Идет ли речь о продаже или о передаче здания в аренду, в окружении Булата Нагаева не раскрывают. «Комментариев не будет», — сказал гендиректор ООО «ЦТ «Вазифа» Рамазан Ибрагимов (аффилировано с Нагаевым).

По слухам, изменения якобы связаны с нижегородским ретейлером «СПАР Миддл Волга», который является одним самых крупных арендаторов «Франта» и управляет сетью супермаркетов Eurospar в Поволжье. Однако ее владелец, нижегородский миллиардер и основатель ГК «Сладкое дело» Альберт Гусев, заявил «Реальному времени», что у него нет интереса к «Франту». «Ни в управлении, ни в капитале — нигде и никак», — сообщил он. При этом отметил, что Казань интересный и перспективный город для развития сети. «Нам здесь все нравится. Будем развиваться», — заключил он

Компания X5 не приобретала площади у «Франта»

Нижегородский ретейлер «СПАР Миддл Волга» оказался тем, кто дал второе дыхание ТРЦ «Франт». Он занимает шестое место по величине торговых площадей в Казани, «пропустив» впереди себя «Тандем», «Парк-Хаус», «Кольцо» (от 50 до 70 тысяч кв. м). Его общая площадь составляет 40 тысяч кв. м, торговая — 25 тысяч кв. м. Торговый центр был построен 15 лет назад и перекрывает покупательские потоки на юге Казани.

Долгое время продуктовую нишу во «Франте», как и многих ТЦ, занимала сеть «Карусель». После ее ухода в 2019 году владельцы «Франта» не испугались пандемии и провели во время самоизоляции реконструкцию. Обновление затронуло чуть меньше половины торгового центра — 9,5 тысячи кв. м. После этого место продуктового ретейлера заняла нижегородская компания «СПАР Миддл Волга». Правда, тогда она расположилась на 3 тысячах кв. м, но это стало первой ласточкой в восстановлении покупательского трафика в ТЦ. Свободные отношения с компанией X5 облегчили переговоры с Eurospar, иначе «Франту» пришлось бы долго ждать, когда Х5 найдет покупателя на свои площади, считают эксперты.

Долгое время продуктовую нишу во «Франте», как и во многих ТЦ, занимала сеть «Карусель». Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Несмотря на слухи о том, что X5 якобы владела помещениями, торговая сеть всего лишь их арендовала: «В ТЦ «Франт» был расположен магазин «Карусель», площади под которым находились в аренде вплоть до закрытия магазина в 2019 году. X5 никогда не была собственником помещений в данном ТЦ», — сообщили в пресс-службе компании Х5.

С приходом в Казань нижегородский продуктовый ретейлер взял в долгосрочную аренду торговое здание в Ново-Савиновском районе (ул. Фатыха Амирхана), которое принадлежит Булату Нагаеву. Арендодателем выступило принадлежащее ему ООО «Рантье». Срок аренды — до 1 апреля 2031 года, следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Одним словом, «Франт» надолго сдружился с Eurospar. Добавим, что год назад нижегородская компания, работающая под голландским брендом, приобрела площади супермаркета «Бахетле» в центре «Сити Центр» на улице Мавлютова. Стоимость покупки составила свыше 200 млн рублей.

Тяжелый развод: X5 не может уйти из «Савиново»

По обратному сценарию развивается бракоразводный процесс компании Х5 с владельцем ТРК «Савиново». Девелоперская структура ООО «Красноборское» из Санкт-Петербурга судится с Алмазом Сулеймановым за восстановление на фасаде световой вывески «Супермаркет Перекресток», которую, как утверждает российская компания, демонтировали без их согласия, а саму рекламную конструкцию исключили из городского реестра средств наружной информации. Вывеску на входе в магазин исключили еще 3 года назад. «21 февраля 2022 г. ООО «Рент Риэлти» самовольно осуществило демонтаж информационной конструкции в виде световых объемных букв «Супермаркет Перекресток», которая располагалась на фасаде здания по адресу: г. Казань, пр-т. Ямашева, д. 93 (ТК «Савиново»)», — говорится в материалах арбитражного суда РТ. ООО «Красноборское» с этим не согласно, так как владеет площадью 6 228,9 кв. м в Савиново. Эти коммерческие площади ей перешли в собственность от компании «Перекресток-2000» после закрытия сети «Карусель».

Напомним, что после ее ухода «Перекресток» выставил на продажу свои объекты, и самыми дорогими оказались площади в «Савиново». Полтора года назад их стоимость оценивалась в 650 млн рублей. Судебное решение по иску компании Х5 о восстановлении светового названия на фасаде не вынесено. Как рассказывало «Реальное время», причина раздора — финансовые разногласия, которые тянутся несколько лет. С тех пор компания X5 не может уйти из «Савиново», но и покупатель пока не найден. Здесь также ожидалась смена УК.

X5 не может уйти из «Савиново», но и покупатель пока не найден. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Аренду «привязали» к выручке

Почему казанские девелоперы меняют управляющую компанию? «Ликвидация УК может означать все что угодно. Как правило, тут два варианта. Либо собственник решил поменять управление и посмотреть, что выйдет из этого. Если новая управляющая компания обещает прирост валовой выручки на 15%, то, конечно, нет смысла продавать. А если через год увеличение составит всего 1,5% или его вообще не будет, тогда, конечно, лучше отдать новому собственнику. Это чувствительный момент, — объясняет Михаил Рогожин, директор по развитию региональных сервисов, содиректор ретейл департамента CORE.XP. — Иногда актив не так просто продать, если у него есть совладелец — Х5».

С уходом иностранных компаний во всех ТЦ началась большая работа по заполнению освободившихся свободных мест. Процесс растянулся на полтора года, так как девелоперы не просто замещали пустые места, а решили делать это с выгодой для себя. По словам Михаила Рогожина, сейчас ставки не растут, а выравниваются. «Они приравнены к обороту. К примеру, одежный ретейлер, как правило, платит 11—12 процентов с оборота, хотя раньше было 15 процентов», — отметил он. Разброс арендной платы в торговых центрах Казани достаточно большой, все зависит от аппетитов девелопера. При этом объем ввода новых торговых объектов невелик, поэтому выбирать особо не приходится.