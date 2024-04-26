С 25 апреля на водоемах Татарстана введен полный запрет на промышленное рыболовство

Фото: Динар Фатыхов

С 25 апреля в Татарстане началась комплексная оперативно-профилактическая операция «Нерест-2024». В соответствии с правилами рыболовства для Волжско-Каспийского бассейна, в республике действуют запретные сроки до 5 июня.

На водоемах Татарстана введен полный запрет на промышленное рыболовство. За нарушение правил рыболовства предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам за 4 месяца выявили 18 фактов незаконной добычи водных биологических ресурсов и 24 административных правонарушения по ст. 8.37 ч. 2 «Нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира». Возбуждено пять уголовных дел.

Для любительского рыболовства допускается применение одной поплавочной или донной удочки с берега с общим количеством крючков не более двух штук на орудиях добычи (вылова) у одного гражданина.

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Рената Валеева