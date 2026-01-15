В Татарстане установятся экстремальные холода вплоть до понедельника

В выходные дни в ночные часы термометры покажут от -19 до -26 градусов, при прояснениях столбик термометра может опуститься до -30

Фото: Артем Дергунов

Погодные условия в Татарстане существенно изменились после ухода активных атмосферных фронтов западных циклонов. На смену им пришел обширный антициклон с центром над Западной Сибирью, сообщает Гидрометцентр Татарстана.



Прогноз на ближайшие дни указывает на сохранение антициклональной погоды. Существенных осадков не ожидается, однако температурный фон значительно понизится, превышая климатическую норму на 7—10 градусов. 16 января ожидается резкое похолодание. Ночью и утром температура составит от -17 до -22 градусов, в низинах при ясной погоде возможно снижение до -27. Дневные показатели останутся в пределах нормы — до 17 градусов.

В выходные дни температурный режим продолжит ужесточаться. В ночные часы термометры покажут от -19 до -26 градусов, при прояснениях столбик термометра может опуститься до -30. Днем ожидается от -11 до -17.

Начало следующей недели принесет изменения в погодную ситуацию. 19—20 января республика окажется в зоне влияния атмосферных фронтов, что приведет к небольшим снегопадам и слабой метели. Температурный режим начнет постепенно повышаться: 19 января днем — до 11 градусов, 20 января — от -4 до -9.

Наталья Жирнова