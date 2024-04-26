Половина городских служб Казани оказались убыточными в 2023 году

Фото: Роман Хасаев

На сайте мэрии Казани размещена информация о 21 городской службе столицы Татарстана. Корреспондент «Реального времени» проанализировал финансовые показатели 15 из них и выяснил, что почти половина (7) оказались убыточными по итогам 2023 года.

В перечень исследуемых организаций не попали поисково-спасательный отряд, МУП «АСУДД», МБУ «Департамент телекоммуникационных технологий», «Казанский паркинг» и «Организатор пассажирских перевозок». По разным причинам они не раскрывают свою финансовую отчетность. Также в обзор не попало АО «Сетевая компания».



Суммарная выручка оставшихся 15 городских служб Казани в 2023 году составила 28,35 миллиарда рублей. Это сравнимо с выручкой ООО «Волгадорстрой» — по итогам минувшего года выручка компании составила 27,7 миллиарда.

Самой «обделенной» по выручке городской службой Казани оказалось ОАО «Казанская ярмарка». Этот показатель ярмарки по итогам 2023 года составил 42,75 миллиона рублей. «Реальное время» уже писало о плачевной финансовой ситуации в этой организации и о том, как выигранный в арбитраже иск исполкома Казани может ее обанкротить. Если коротко, то задолженность в 200 миллионов рублей — в четыре раза больше годовой выручки — и отрицательная стоимость чистых активов вызвали опасения у аудиторов «Казанской ярмарки». Один из возможных сценариев — банкротство юридического лица.

По мнению аудитора, эта ситуация «может вызывать значительные изменения в способности организации продолжать свою деятельность непрерывно, вследствие чего Общество <...> не сможет погасить свои обязательства в рамках обычных условий ведения бизнеса». Максим Платонов / realnoevremya.ru

Антилидером по чистой прибыли в 2023 году стало МУП «Метроэлектротранс». По итогам минувшего года компания отчиталась об убытках почти в 960 миллионов рублей, хотя выручка выросла с 2,4 (в 2022-м) до 2,75 миллиарда рублей. Впрочем, и другой городской перевозчик, ПАТП №2, также оказался в «минусе» по чистой прибыли. Предприятие завершило 2023 год с убытком в 128 миллионов при рекордной выручке в 3,7 миллиарда.

Среди оставшихся организаций заметно выделяется казанское «Городское благоустройство». По сравнению с 2022 годом выручка организации выросла втрое: с 430 миллионов до 1,34 миллиарда рублей. Однако даже это не помогло «Благоустройству» завершить год без убытков. Чистая прибыль со знаком «минус» составила 233,79 миллиона. При этом почти за 13 лет своего существования компания лишь единожды показывала положительную чистую прибыль — в 2015 году.

«Городское благоустройство» зарегистрировано в августе 2011 года, Камиль Закиров возглавляет МУП с апреля 2014-го. Артем Гафаров / realnoevremya.ru

Противоположную «Городскому благоустройству» динамику можно заметить у «Дорожного ремонтно-эксплуатационного управления Кировского района города Казани». По итогам 2023 года выручка организации составила без малого 364 миллиона рублей, примерно на уровне 2022-го. Но вот чистая прибыль показала значительный скачок. Если 2022 год управление завершило с убытком в 16,7 миллиона, то в 2023-м чистая прибыль составила почти 5 миллионов рублей.

Возможно, это связано с деятельностью нового руководителя предприятия. В 2022 году управление возглавил Альберт Ибрагимов, сменивший на этом посту Юрия Карапузова. Последний руководил МУПом без малого 20 лет: с сентября 2002 по апрель 2022 года. По информации из открытых источников, Ибрагимов ранее не был на посту руководителя каких-либо компаний, а вот у Карапузова похожий опыт был — он был владельцем ООО «Ремдортранс».

Стабильно в «минусе» на протяжении 11 последних лет пребывает МУП «Городские мосты». С 2019 по 2023 год суммарная выручка предприятия составила 2 миллиарда рублей, из которых почти половина (49,4%) приходится на 2022 и 2023 годы. В 2023-м «Городские мосты» отчитались о рекордной выручке в 520,5 миллиона рублей, но вот убыток компании составил 71,5 миллиона.

«Городские мосты» существуют с 2000 года. За 24-летний период истории чистая прибыль МУП была больше нуля в 2012-м — тогда она составила 277 тысяч рублей. Сейтумерова Анна / realnoevremya.ru

Своеобразная «черная полоса» наметилась сразу у трех муниципальных предприятий Казани. Так, трест «Горводзеленхоз» по итогам 2023 года показал чистую прибыль всего в 105 тысяч рублей, хотя годом ранее она составляла без малого 13 миллионов. Выручка компании при этом негативной тенденции не показала. В 2023 году она составила 1,16 миллиарда — всего лишь немногим меньше, чем в 2022-м (1,22 миллиарда).

Впервые за пять лет об убытках отчиталось АО «Казэнерго» — чистая прибыль составила «минус» 94,4 миллиона. Как и в случае с «Горводзеленхозом», выручка организации резких отрицательных скачков не показала: она составила 4,4 миллиарда рублей, сократившись на 300 млн по сравнению с 2022 годом.

Второй год подряд с убытком завершило МУП «Ритуал». Если в 2021 году чистая прибыль организации составила 6,5 миллиона, то уже в 2022-м отметился убыток в 973 тысячи, который в 2023-м вырос до 2,4 миллиона. Выручка же при этом показала рост. Если в 2022 году она составила 198 миллионов, то в 2023-м — 216 миллионов рублей.

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Артем Гафаров