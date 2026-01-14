Чего ждут от «Почты России» в роли аптекаря

Счетная палата и Генпрокуратура ищут причины неэффективной работы почтового ведомства с непрофильными функциями

В наступившем 2026 году лекарства в стране начнут доставлять «Почтой России», об этих планах заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Глава Минздрава сослался на опыт фельдшерско-акушерских пунктов, которые уже реализуют населению лекарственные препараты, и уточнил, что документ, который даст почте аналогичные полномочия, находится в разработке. Возможности ведомства, которое много лет не может справиться с кадровым дефицитом и очередями в отделениях, перспективы новой услуги и выгоду клиентов от ее внедрения оценили эксперты «Реального времени».

По примеру ФАПов

В 2026 году в стране планируется внедрить новую услугу — доставку лекарственных препаратов населению через «Почту России». Глава российского Минздрава Михаил Мурашко напомнил, что почта уже имеет право реализовывать медицинские изделия и сослался на подобный опыт с ФАПами:

— Почти 40 тысяч фельдшерско-акушерских пунктов сегодня реализуют по стране лекарственные препараты. Это решение для нашей страны я считаю абсолютно необходимым, — заявил он.

Министр также сказал об ограничении, сужающем перечень лекарств, которые будут доставляться почтой, — речь идет только о нетермолабильных препаратах, то есть таких, которые не требуют специальных условий хранения. Это лекарства, которые производители рекомендуют хранить при комнатной температуре (режим от +15°С до +25°С) и относительной влажности воздуха не более 65%.

«Пока нет конкретной информации»

«Реальное время» обратилось в татарстанский Минздрав с запросом о республиканском опыте доставки лекарственных препаратов не через аптечные сети и результатах этой работы. Также издание попросило пояснить, каким образом может быть организована доставка почтой лекарств рецептурного отпуска и как могут сказаться на пациентах задержки доставки в связи с нестабильностью работы почтовых отделений.

— Пока нет конкретной информации о том, как будет осуществляться доставка лекарств почтой, однако у нас уже есть опыт их доставки по заказам пациентов в фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории, которые обладают надлежащими лицензиями на работу с лекарственными препаратами, — ответили в пресс-службе Минздрава РТ. — Но в подавляющем большинстве случаев речь идет все-таки не о рецептурных препаратах и не об экстренных ситуациях, когда лекарство нужно немедленно, — в этих случаях надо обращаться в скорую помощь. Можно предположить, что этот опыт будет использован «Почтой России».

Был направлен запрос и в пресс-службу «Почты России» — мы попросили ведомство пояснить, как граждане будут заказывать лекарственные препараты, как, откуда и в какие сроки лекарства будут доставляться, как планируется решить проблему отпуска рецептурных лекарств, в каком размере почта планирует брать плату за эту услугу и где ее будут практиковать — только на селе или в городах тоже.

— Документ пока в разработке. Формат и правила работы как раз определяют, — ответили в пресс-службе ведомства.

«Последствия могут быть серьезными»

— Каждый рядовой сотрудник аптеки знает, чем опасна передача таких функций неподготовленным работникам и непрофильным организациям, — говорит генеральный директор сети аптек «Сакура» Альфия Нугуманова. — Например, при транспортировке лекарственных препаратов очень важно соблюдение холодовой цепочки: не замораживать, не нагревать и так далее. У каждого препарата — свои условия хранения. Важно знать условия отпуска препаратов — какие из них рецептурные, какие безрецептурные. И еще есть множество тонкостей, которые необходимо соблюдать. Поэтому последствия передачи функции продажи, доставки лекарств неспециалистам могут быть очень серьезными.

Новость о возможной доставке лекарственных препаратов почтой вызвала вопросы и у сотрудницы одной из казанских аптек «Таттехмедфарма» Ирины Катышевой (фамилия по ее просьбе изменена):

— А как осуществлять отпуск рецептурных препаратов при пересылке лекарств почтой? Мы имеем специальное образование, разбираемся в том, что можно продать без рецепта, что нельзя. За продажу рецептурного препарата без рецепта меня как должностное лицо могут оштрафовать на 10—20 тысяч рублей, а аптеку — на сотни тысяч. При этом мы работаем под видеокамерами, нас контролируют и руководство аптеки, и надзорные органы — все это предотвращает нарушения. А кто и как будет проверять рецепты на почте, учитывая, что у почтовых работников нет соответствующего образования и необходимых знаний даже для того, чтобы просто отличать рецептурные препараты от безрецептурных? И кто будет контролировать действия почтовых работников?

Фармацевт также отметила, что, даже если речь идет о продаже лишь безрецептурных лекарств, для пациентов доставка их почтой вряд ли удобна, потому что почтовые отправления идут долго, минимум несколько дней, а лекарства обычно требуются здесь и сейчас. Она предположила, что за неимением лучшего доставка лекарств почтой может стать палочкой-выручалочкой разве что для жителей отдаленных деревень, где нет ФАПов, но есть почтовые отделения.

«Почтальоны бегут с такой работы»

Руководство «Почты России» под финал 2025 года отчиталось: совет директоров подвел итоги работы по финансовому оздоровлению и трансформации компании за 2023—2025 годы, сообщил о рекордном росте производительности труда — на 52%, бесперебойной работе компании, ее выходе в операционную прибыль, снижении убытков и долгов. В ведомстве также сообщили, что цифровизация сервисов позволила удвоить ежемесячную онлайн-аудиторию почты.

Правда, эти выводы идут вразрез с мнением многих клиентов «Почты России», которое они высказывают в отзывах. И доставка лекарственных препаратов почтой может стать еще одним поводом для недовольства населения очередями в почтовых отделениях — прямым следствием многолетнего кадрового голода в этой сфере услуг.

Летом 2025 года разразился очередной скандал с задержкой отправлений почтой — москвичи жаловались, что посылки и письма приходится ждать неделями из-за сбоев в распределительном центре, что задержки страховых выплат по больничным и пенсий достигают 3-4 недель. В июле 2025 года депутат Госдумы Ирина Филатова отреагировала на обращения от граждан с жалобами на работу ведомства и попросила гендиректора «Почты России» Михаила Волкова принять экстренные меры. Но известий о том, что предпринято, чтобы «разрулить» ситуацию и исключить ее повторение в будущем, пока нет.

Масла в огонь в 2025 году добавили и «новации» — «Почта России» взялась выдавать заказы с маркетплейсов, и это привело к переработкам почтальонов и увеличило очереди в отделениях.

Сами почтовые работники в профильных сообществах в Сети описывают ситуации с навязыванием обязанностей, а клиенты — связанные с качеством работы почты.

Так, сотрудница почты сообщила, что руководство отделения «пытается прогнуть и заставить принести документы, чтобы стать агентом [название банка]». По ее словам, женщине не оставляют выбора: «На мой отказ заявляют, что у меня в трудовом договоре написано, что я обязана стать агентом, так как почта оказывает эти услуги… Угрожают увольнением, если не подпишу».

Клиентка почтового отделения в Екатеринбурге описала качество работы почтовых электронных сервисов: «Сегодня, 23 декабря 2025 года, сайт «Почты России» не работает на оформление писем. Невозможно набрать адрес и фамилию доверителя. Мобильное приложение еще в более худшем состоянии, действующий адрес получателя называет несуществующим, хотя дом построен давно, я там даже рядом была... Несу письма в [отделение] 620075 — у меня их отказываются принимать. Почта пустая — посылки народ в маркетплейсы унес, там не издеваются над клиентами, берут все и много дешевле. Сидят две сотрудницы, охраняют ворох никому не нужного товара, страховки, лотерейные билеты — письма отказываются принимать… Ваша программа сделана не плохо, а очень плохо. Она периодически барахлит, бланки не распечатываются… Господа, вы препятствуете работе всех учреждений и бизнеса, хотя ваша основная задача — организация почтовой связи».

— Мне по роду деятельности приходится регулярно отправлять почтой документы, — рассказала «Реальному времени» юрист Наталья Хисматова, — и это всегда было проблемой: на почте огромные очереди. И если лет 10-15 назад раздражало большое количество пенсионеров, которые с утра пораньше выстраивались в очереди, чтобы оплатить коммуналку, то сейчас в очереди стоят еще и те, кто выкупает заказы. А еще почта торгует продуктами и ширпотребом — от тушенки до стирального порошка. И почтовых работников еще и обязывают все это предлагать каждому, кто подходит к единственному окошечку. Их жалко, понятно, почему они бегут с такой работы. Они бегут, а оставшихся нагружают еще и еще. Теперь еще вот и лекарства они будут продавать — очередная глупость!

Кадровые бреши закрывают силами «мобильных групп»

На почте уже сегодня некому выдавать не то что лекарства — «традиционные» почтовые отправления. «Реальное время» запросило АО «Почта России» о том, какой в настоящее время дефицит работников в почтовых отделениях Татарстана, однако там не предоставили конкретных цифр, а лишь сообщили, что проблему нехватки кадров в отдельных отделениях почтовики решают, направляя туда специально созданные мобильные группы.

В отчете Счетной палаты России есть информация о штатных ставках почтового ведомства и о том, как менялась их заполненность с 2020 по 2024 год. Количество вакансий выросло более чем вдвое — с 30,6 тыс. на 1 января 2020 г. до 66,9 тыс. на 1 ноября 2024 г.

Согласно данным сайта hh.ru, в декабре 2025 года «Почта России» давала объявления о 2329 вакансиях — от рядовых сотрудников до руководителей отделений. В Татарстане за этот период открылось 120 вакансий, более половины из них — 69 — в Казани, 40 в Лаишевском и 12 — в Нижнекамском районах.

Рост дефицита кадров на местах и зарплат у руководства

На фоне дефицита почтовых сотрудников и наращивания массы непрофильных функций впечатляющими оказались результаты проверки организации Счетной палатой РФ.

— Деятельность АО «Почта России» (далее — Почта России) осуществляется неэффективно, приносит убытки и не способствует решению поставленных задач по развитию и повышению доступности услуг почтовой связи в России, — сообщается на сайте Счетной палаты. — Об этом свидетельствуют результаты аудита использования средств, выделенных Обществу в 2020—2024 годах и истекшем периоде 2025 года… Анализ причин убыточности Общества выявил целый комплекс системных проблем, оказывающих отрицательное влияние на его финансовые результаты. Среди них: отсутствие стратегических ориентиров, противоречие целей, некачественное управление и ненадлежащий контроль за деятельностью Общества.

Счетная палата РФ обратила внимание на то, что после акционирования «Почта России» начала утрачивать свои социальные функции, в том числе такую важную функцию, как обеспечение доступности услуг почтовой связи для населения.

С 2020 по 2023 гг. количество почтовых отделений, работающих в сокращенном режиме, увеличилось почти вдвое, а число почтовых ящиков, установленных вне отделений связи, снизилось более чем в два раза. По причинам неукомплектованности штата, нерентабельности и отсутствия помещений на 1 января 2024 года временно не работало более 6 тысяч почтовых отделений, то есть каждое шестое. Были выявлены высокий уровень износа объектов недвижимости почты (в среднем 70%) и их неэффективное использование.

Проверяющие констатировали рост количества вакантных ставок производственного персонала почты — их стало в 2,2 раза больше по сравнению с 2020 годом — и назвали основную причину оттока кадров — низкий уровень заработной платы.

При этом за пять лет организационная структура «Почты России» пересматривалась 25 раз, в ведомстве сменилось три генеральных директора, штат советников управленческого аппарата вырос на 65%, а фонд их оплаты труда — на 48%, с 121,1 млн до 179,2 млн рублей.

— Численность заместителей генерального директора доходила до 19 единиц, при этом за 2020—2024 годы данную должность занимало 53 человека, среднее время пребывания в должности — один год и пять месяцев, минимальное девять месяцев, — указали в Счетной палате. — Столь частая смена руководства лишает управленческие решения последовательности и преемственности.

Результаты проверки направлены в Генпрокуратуру и ФНС России для принятия мер, а правительству РФ рекомендовали разработать проект стратегии развития почтовой связи до 2030 года, утвердить перечень отделений почтовой связи, подлежащих модернизации на период до 2030 года, установить для «Почты России» лимит долговых обязательств. Также предложено установить денежную компенсацию для пенсионеров за несвоевременную выплату пенсий почтовыми отделениями.