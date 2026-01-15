Шесть площадок ждут казанцев на праздник Крещения
Все площадки оборудованы всем необходимым для комфортного пребывания и безопасности прихожан
В Казани определены шесть мест, где жители города смогут отметить праздник Крещения Господня традиционными купаниями в освященной воде. Все площадки оборудованы всем необходимым для комфортного пребывания и безопасности прихожан, сообщила мэрия Казани.
Особый интерес представляет центральная площадка возле храма-памятника Спаса Нерукотворного, где обряд освящения состоится вечером 18 января. Купания начнутся сразу после церемонии и продолжатся вплоть до вечера 20 января.
Для удобства гостей организаторами предусмотрен целый комплекс мер: удобные зоны для переодевания, обогреваемые палатки, горячие напитки и еда. Контроль за порядком возложен на сотрудников МЧС, полиции и медицинских работников.
Ранее «Реальное время» писало, что в Татарстане крещенские морозы достигнут -30 градусов.
