Минниханов встретился с членом политбюро Компартии Китая Чэнь Вэньцином

Фото: Динар Фатыхов

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с Чэнь Вэньцином, секретарем политико-юридической комиссии Центрального комитета Коммунистической партии Китая. Господин Чэнь посетил Татарстан в рамках визита в Россию.

Рустам Минниханов выразил уверенность в том, что пребывание гостя в Татарстане будет познавательным и продуктивным. Он напомнил, что сегодня в Татарстане отмечают День родного языка и день рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая. Значение Тукая для татар так же велико, как значение Пушкина для всей России и великого поэта Ли Бая для Китая.

Во время встречи раис РТ подчеркнул, что за последние годы российско-китайские отношения достигли беспрецедентного уровня. Товарооборот между нашими странами продолжает расти. В совместном заявлении о плане развития ключевых направлений экономического сотрудничества до 2030 года поставлена задача — кратно нарастить объем торговли товарами и услугами, углубить связи по ряду стратегических направлений.

— Татарстан на своем уровне старается вносить вклад в развитие российско-китайского взаимодействия. Мы совершаем регулярные визиты в Китай, — отметил раис Татарстана.

В прошлом году делегация во главе с Рустамом Миннихановым побывала в Шанхае и провинции Аньхой, приняла участие в российско-китайском бизнес-форуме, который открыл председатель правительства России Михаил Мишустин. В ноябре раис также посетил Шэньчжэнь для участия в ярмарке высоких технологий. Недавно делегация с Рустамом Миннихановым побывала в провинции Цзилинь, где осмотрели ряд промышленных объектов, провели встречу с губернатором и деловой круглый стол.

Кроме того, у Татарстана подписано семь соглашений с китайскими провинциями (Шаньдун, Сычуань, Хунань, Аньхой, Чжэцзян, Хэйлунцзян, Чунцин) и множество соглашений между муниципальными образованиями. Казань поддерживает побратимские связи с шестью городами Китая. В Пекине действует торгово-экономическое представительство республики.

Также Рустам Минниханов отметил ежегодный рост товарооборота Татарстана и Китая. По итогам прошлого года он увеличился в два раза и превысил 3 млрд долларов. Порядка 60% всего импорта в Татарстан идет из Китая.

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Рената Валеева