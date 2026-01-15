Жители микрорайона в Высокогорском районе остались без общественного транспорта

Последняя поездка состоялась в канун Нового года, и микрорайон остался без регулярного транспортного обслуживания

Автобусное сообщение с районом прекратилось 31 декабря, оставив местных жителей без удобного транспорта, сообщает ГТРК «Татарстан».

Местные власти обещают провести конкурс среди перевозчиков, но желающих обслуживать этот район может не оказаться.

Последняя поездка состоялась в канун Нового года, и микрорайон остался без регулярного транспортного обслуживания. Теперь дорога до ближайших учреждений занимает почти час пешком.

Однажды недовольство жителей дошло до физического насилия: из-за долгого ожидания автобуса женщина накинулась на водителя и побила его сумкой, что стало дополнительным фактором риска для перевозчика.

Выбор нового подрядчика состоится лишь спустя три недели.

