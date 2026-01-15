Владимир Путин заявил о готовности к восстановлению диалога с Европой

Контакты с рядом европейских стран и Южной Кореей в настоящее время сведены к минимуму

Президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы развивать сотрудничество со странами Африки, а также восстанавливать диалог с рядом государств Европы и Республикой Корея.

Выступая на церемонии с участием иностранных послов, Путин отметил, что Россию со всеми странами Африканского континента связывают отношения партнерства, поддержки и взаимовыручки. По его словам, основы этих связей были заложены в период борьбы африканских народов за свободу и независимость, а СССР и Россия внесли существенный вклад в становление государственности, развитие экономик, социальной сферы и вооруженных сил африканских стран.



Президент подчеркнул, что Россия нацелена на расширение политических, экономических и гуманитарных контактов с государствами Африки и продолжит оказывать содействие их участию в международных делах. Эти вопросы, по его словам, обсуждались на саммитах Россия — Африка в Сочи и Санкт-Петербурге, а также на заседании Форума партнерства Россия — Африка на уровне министров иностранных дел, состоявшемся месяц назад в Каире. В настоящее время начата проработка проведения третьего саммита Россия — Африка.

Отдельно Путин заявил, что позитивный потенциал в отношениях с Республикой Корея во многом был утрачен, однако Россия рассчитывает на восстановление двусторонних связей и возвращение к прагматичному сотрудничеству.

Говоря об отношениях с европейскими странами, президент отметил, что текущее состояние связей России со Словенией, Францией, Чехией, Португалией, Норвегией, Швецией, Австрией, Швейцарией и Италией оставляет желать лучшего. По его словам, диалог и контакты сведены к минимуму, а взаимодействие по ключевым международным и региональным вопросам заморожено не по вине российской стороны.



Путин выразил надежду на восстановление конструктивного общения на принципах уважения национальных интересов и учета законных озабоченностей в сфере безопасности. Он также подчеркнул, что Россия открыта к взаимовыгодному сотрудничеству со всеми странами и заинтересована в результативной работе иностранных дипломатических миссий.



Ариана Ранцева