Татарстанские школьники стали победителями и призерами на Всероссийской олимпиаде по математике
С 19 по 26 апреля 2024 года на базе Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы Минина состоялся заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по математике.
В интеллектуальном соревновании приняли участие 40 обучающихся из Татарстана — из Набережных Челнов и Казани. По итогам двух туров победителем стал Андрей Кандрашкин, ученик лицея Лобачевского КФУ. Призерами стали 20 участников из Татарстана, представляющие различные учебные заведения.
- Госман Иванов, Сергей Назыров, Карим Салахов, обучающиеся лицея-интерната №2;
- София Валеева, обучающаяся гимназии №122 имени Ж.А. Зайцевой Московского района г. Казани;
- Михаил Васильев, Григорий Евгеньев, обучающиеся лицея им. Лобачевского КФУ;
- Ильяс Аетдинов, Александр Арзамасов, Александр Давлетов, Макар Рипенко, Альбина Халитова, обучающиеся гимназии №26 г. Набережные Челны;
- Рамир Зиганшин, Айнур Махмутов, Дамир Султанов, Артем Тимофеев, обучающиеся IT-лицея КФУ;
- Амир Валиахметов, Алан Зарипов, Глеб Мекешкин, Даниил Чертилин, обучающиеся лицея №131;
- Артур Абзалилов, обучающийся специализированного олимпиадно-научного центра «СОлНЦе» Вахитовского района г. Казани.
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