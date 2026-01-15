Воздушное пространство Ирана вновь доступно для полетов

Воздушное пространство республики было закрыто с ночи 15 января

Фото: Реальное время

Организация гражданской авиации Ирана объявила о возобновлении работы воздушного пространства страны. Информация об этом была опубликована государственной телерадиокомпанией IRIB, передает «Ъ».

Сообщается, что, согласно данным сервиса Flightradar, ряд авиакомпаний уже возобновили полеты над территорией Ирана. Среди них — местные перевозчики Sepehran Airlines, Fly Kish, Mahan Air, Meraj Airlines, Taban Airlines и Mehr Airways. Также полеты возобновили авиакомпании ОАЭ Emirates, Etihad Airways, Flydubai и Air Arabia. К полетам над Ираном также приступили авиаперевозчики из Турции, Узбекистана и Тайваня.

Напомним, что воздушное пространство Ирана было закрыто ночью 15 января. Из-за этого ограничения рейс авиакомпании «Аэрофлот» по маршруту Москва — Тегеран был вынужден вернуться в аэропорт Шереметьево, сообщает «Ъ».



Наталья Жирнова