Москва и Вашингтон согласовывают даты визита Уиткоффа и Кушнера

13:15, 15.01.2026

В Кремле отмечают важность продолжения диалога между двумя странами

Фото: взято с сайта kremlin.ru

В Кремле подтвердили продолжение диалога с американской стороной относительно планируемого визита представителей США, сообщает РИА «Новости».

Представители Уиткофф и Кушнер могут посетить Россию после того, как будут окончательно согласованы все детали поездки. В настоящее время стороны ведут переговоры по определению конкретных дат визита.

В Кремле отмечают важность продолжения диалога между Москвой и Вашингтоном.

Ранее канал NBC сообщал, что между Рубио и Уиткоффом возник раскол по украинскому вопросу.

Наталья Жирнова

