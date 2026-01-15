Москва и Вашингтон согласовывают даты визита Уиткоффа и Кушнера

В Кремле отмечают важность продолжения диалога между двумя странами

В Кремле подтвердили продолжение диалога с американской стороной относительно планируемого визита представителей США, сообщает РИА «Новости».

Представители Уиткофф и Кушнер могут посетить Россию после того, как будут окончательно согласованы все детали поездки. В настоящее время стороны ведут переговоры по определению конкретных дат визита.

Ранее канал NBC сообщал, что между Рубио и Уиткоффом возник раскол по украинскому вопросу.

Наталья Жирнова