Ученик ИТ-лицея КФУ стал победителем Всероссийской олимпиады по технологии

Ученик ИТ-лицея Казанского федерального университета (КФУ) Ильдар Хужиахметов стал победителем Всероссийской олимпиады школьников по технологии. Заключительный этап олимпиады проходил с 14 по 20 апреля в Москве.

В Российском университете дружбы народов в течение семи дней школьники решали задания в трех турах. Также для них были проведены мастер-классы. Всего в олимпиаде приняли участие 346 школьников из 76 регионов страны.

Призовые места заняли и другие казанские школьники. Среди них: Алина Шакирова из гимназии №7, Алиса Агьмалова из гимназии №20, Илья Фадеев из гимназии №19, Гузель Мубаракшина и Полина Гаврильчева из лицея №11, Самира Шакирова и Глеб Смородинов из ИТ-лицея КФУ, а также Эрик Демин из инженерного лицея-интерната Казанского национального исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева (КНИТУ-КАИ).

Стоит отметить, что казанские школьники также отличились на Всероссийской олимпиаде по русскому языку. Как сообщалось ранее, заключительный этап с участием более 300 человек из 77 регионов страны прошел в Северо-Кавказском федеральном университете.

Ранее с 19 по 26 апреля 2024 года на базе Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы Минина состоялся заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по математике.

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Рената Валеева