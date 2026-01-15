В Татарстане расширили меры поддержки многодетных семей и семей с детьми-инвалидами

Новый национальный проект «Семья» стартовал в Татарстане в текущем году как продолжение нацпроекта «Демография». В рамках программы предусмотрено 65 мер социальной поддержки для многодетных семей и семей, где воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщила журналистам министр труда и соцзащиты Эльмира Зарипова.

Количество семей, получающих поддержку, увеличилось вдвое. В настоящее время в республике проживает более 58 тысяч таких семей, в которых воспитывается 187 тысяч детей.

В текущем году введены две новые меры поддержки:

Предоставление лекарственных препаратов по рецептам врачей для детей до 6 лет вместо денежной субсидии в размере 171 рубля.

Компенсация 35% расходов на обучение ребенка в колледже профессионального образования. Новая компенсационная мера, введенная осенью 2025 года, уже получила отклик у населения. Ею воспользовались около 180 многодетных семей республики.

