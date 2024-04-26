Казанец перевел мошенникам 5 млн рублей, желая заработать на бирже

В отдел полиции «Танкодром» поступило заявление от жителя Казани о мошенничестве. Потерпевший рассказал, что неизвестный мужчина предложил ему вложиться в брокерскую компанию. Сначала заявитель отказался, но злоумышленник смог убедить его попробовать заработать.

Псевдоброкер объяснил, как работает их платформа и условия заработка. На протяжении 9 месяцев он курировал действия потерпевшего на бирже. Общая сумма перечисленных денег составила около 5 миллионов рублей.

Спустя время потерпевший проверил свой счет и обнаружил, что деньги пропали. Злоумышленник убедил его вновь вложить средства, чтобы вернуть утраченные. Тогда потерпевший понял, что его обманули, и обратился в полицию.

По данному факту в отделе полиции «Танкодром» возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».



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Рената Валеева