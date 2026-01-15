В Татарстане зафиксировали самый высокий уровень оплаты труда в ПФО
В январе — октябре прошлого года средняя зарплата в республике составляла 86,9 тыс. рублей
Татарстан занял первое место в Приволжском федеральном округе (ПФО) по уровню оплаты труда. Об этом сообщили на итоговой коллегии Министерства труда, занятости и соцзащиты республики.
В январе — октябре прошлого года средняя зарплата в Татарстане составляла 86,9 тыс. рублей. Наибольший доход предлагали в Елабужском (206 тыс. рублей), Верхнеуслонском (202,9 тыс. рублей), Лаишевском районах (117,5 тыс. рублей).
Напротив, в антирейтинг вошли Рыбно-Слободский, Тетюшский и Дрожжановский районы — в них предлагаемый доход был меньше 60 тыс. рублей.
Напомним, Татарстан вошел в топ регионов, где за последние пять лет сильнее всего увеличилась средняя зарплата. В республике она выросла на 134%.
