В Татарстане зафиксировали самый высокий уровень оплаты труда в ПФО

В январе — октябре прошлого года средняя зарплата в республике составляла 86,9 тыс. рублей

Фото: Артем Дергунов

Татарстан занял первое место в Приволжском федеральном округе (ПФО) по уровню оплаты труда. Об этом сообщили на итоговой коллегии Министерства труда, занятости и соцзащиты республики.



В январе — октябре прошлого года средняя зарплата в Татарстане составляла 86,9 тыс. рублей. Наибольший доход предлагали в Елабужском (206 тыс. рублей), Верхнеуслонском (202,9 тыс. рублей), Лаишевском районах (117,5 тыс. рублей).

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Напротив, в антирейтинг вошли Рыбно-Слободский, Тетюшский и Дрожжановский районы — в них предлагаемый доход был меньше 60 тыс. рублей.

Напомним, Татарстан вошел в топ регионов, где за последние пять лет сильнее всего увеличилась средняя зарплата. В республике она выросла на 134%.

Луиза Игнатьева, Галия Гарифуллина