Минтранс: к 2028 году на дорогах России появится более 300 беспилотников

Андрей Никитин отмечает, что пока наиболее эффективно беспилотный транспорт показывает себя на закрытых территориях с предсказуемым движением

Фото: Динар Фатыхов

Министр транспорта Андрей Никитин сообщил, что если сейчас по российским дорогам курсирует более 90 беспилотных грузовиков, то уже в 2026 году их количество вырастет до 111 машин. А всего через два года, к 2028-му, парк автономных большегрузов превысит 300 единиц.

Беспилотные технологии уже активно тестируются на ключевых магистралях страны. Грузовики успешно работают на трассе М-11 «Нева» и Центральной кольцевой автодороге. В этом году их ждет запуск на трассе М-12 «Восток», хотя испытательные поездки уже совершались: в декабре «Магнит» испытал беспилотную доставку грузов по трассе М‑12. Беспилотный грузовик способен сократить время доставки грузов на маршруте Санкт‑Петербург — Казань в 2,5 раза.

Никитин отмечает, что пока наиболее эффективно беспилотный транспорт показывает себя на закрытых территориях с предсказуемым движением. По мнению министра, внедрение автономных систем в крупных городах с их интенсивным трафиком требует более тщательной проработки.

Наталья Жирнова