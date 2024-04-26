На трассе Аш-Бузи — Мамашир в Кукморе проведут ремонт автодороги за 315 млн рублей

Фото: Максим Платонов

ГКУ «Главтатдортранс» объявило тендер на выполнение работ по капитальному ремонту участка автомобильной дороги общего пользования в Республике Татарстан. Ремонт будет проводиться на участке трассы Аш-Бузи — Мамашир с 4 по 8 км в Кукморском муниципальном районе.

Финансирование проекта осуществляется из бюджета Республики Татарстан. Планируется, что в ходе работ будут заменены следующие элементы дороги: земляное полотно, основание дорожной одежды, нижний и верхний слои покрытия. Кроме того, будут установлены искусственные сооружения, водопропускные трубы, регуляционные сооружения, барьерные ограждения, сигнальные столбики и дорожные знаки.

Работы должны быть завершены до 12 ноября 2024 года. Начальная цена контракта составляет 315 108 528 рублей.

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Рената Валеева