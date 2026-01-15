На Новой Портовой в Казани первые улицы получили названия

Одна из улиц увековечит память конструктора Шейх-Али Аскара Алиевича, создателя первой в России пишущей машины для татарского письма на основе арабской графики

Фото: Артем Дергунов

Исполком Казани утвердил наименования улиц в новом жилом комплексе «Яналиф», расположенном в Вахитовском районе города. Новые улицы будут находиться на территории, ограниченной улицами Портовой, Девятаева и Меховщиков.

Первая улица получит название «Идель» (на татарском — «Идел»). Вторая улица будет носить имя татарского богослова и просветителя Габденнасыра Курсави (1892—1989).

Третья улица увековечит память конструктора Шейх-Али Аскара Алиевича (1885—1966), создателя первой в России пишущей машины для татарского письма на основе арабской графики. Примечательно, что эта пишущая машина носила название «Яналиф», как и ЖК.

Названия улиц будут официально внесены в Адресный план Казани и Государственный адресный реестр.

Напомним, что в России запретят латиницу в названиях ЖК. Закон о защите русского языка в публичном пространстве вступит в силу 1 марта 2026 года.

Наталья Жирнова