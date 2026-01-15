В Казани утверждена программа противодействия экстремизму, на нее выделили более 5,5 млн

Она рассчитана на 2026—2028 годы

Фото: Максим Платонов

Исполком Казани утвердил муниципальную программу по профилактике экстремизма и терроризма, которая будет действовать в столице Татарстана в течение трех лет — с 2026 по 2028 год. Соответствующий документ опубликован на сайте мэрии.

Основная цель программы — совершенствование системы противодействия экстремизму и терроризму, защита жителей города от противоправных проявлений, а также формирование у населения неприятия идеологии терроризма.

Финансирование программы составит 5,64 млн рублей, которые будут распределены равными частями: по 1,88 млн рублей на каждый год реализации.

Ключевые задачи программы включают проведение профилактических мероприятий, формирование общественного мнения против экстремизма, предупреждение экстремистских проявлений и усиление антитеррористической защищенности городских объектов.

В реализации программы будут участвовать различные городские структуры: аппарат исполкома, районные администрации, силовые ведомства, религиозные организации, образовательные и культурные учреждения.

Ожидаемые результаты программы — снижение уровня экстремистских преступлений, ограничение распространения экстремистских материалов, укрепление межэтнического согласия и повышение защищенности общества. Особое внимание будет уделено работе с молодежью и формированию у подрастающего поколения нетерпимости к экстремистской идеологии.

Дмитрий Зайцев